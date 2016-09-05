'Yurt dışına çıkış harcı 100 dolar olsun'

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş yurt dışına çıkış harcının artırılmasını önerdi. Ateş, "Yurt dışına çıkış harcı 100 dolara çıkarılsın. Turist mümkün oldukça yurt içinde kalsın" ifadesini kullandı.

Ateş, "Nasıl biz yatırım kredilerinde yapılandırma yapıyorsak, devlet de işletme sermayesi finansmanında biraz daha destek olmalı. Turizm yatırımları Ahmet'in, Mehmet'in değil, Türkiye'nin malıdır. Tedbir anlamında, mesela yurt dışına çıkış harcı 100 dolara çıkarılsın. Turist mümkün oldukça yurt içinde kalsın. Toplanan para ülke turizminin tanıtımında kullanılsın" dedi.



Turizmin Türkiye için çok önemli bir sektör olduğunu, yılda 30 milyar dolardan fazla döviz girdisi sağladığını ve 1,2 milyon kişiye istihdam yarattığını bildiren Ateş, "Unutulmamalı ki, tavuk kesilirse yumurta alamazsın. Devlet yumurta istiyorsa mutlaka tavuğu yaşatmalı" ifadesini kullandı.

Devletin yatırım iklimini canlı tutup kamu-özel ortaklığı tipi projelerin artırılması gerektiğini vurgulayan Ateş, kendilerinin de kredi faiz oranlarında düşüşün devamını istediğini ifade etti.

"Biz yüzde 12 ile mevduat toplayıp yüzde 9 ile konut kredisi verirsek topu dikeriz"





Ateş, "Biz yüzde 12 ile mevduat toplayıp yüzde 9 ile konut kredisi verirsek işletme olarak topu dikeriz. Yönetici olarak sorumluluğumu yerine getirmemiş olurum. Faiz seviyelerinden ziyade düşük enflasyon ile büyüme önemli. Gelecek yıllarda büyüme, istihdam yaratmak açısından daha öncelikli olacak. Öte yandan, bankacılık sektörü üzerinde maliyet oluşturan kalemlerde gevşeme oldukça ve enflasyon düştükçe bunlar faiz oranlarına yansıyacaktır" şeklinde konuştu.