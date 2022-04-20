Yurt dışı üretici fiyat endeksi yıllık yüzde 105 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin yurt dışı üretici fiyat endeksini (YD-ÜFE) açıkladı. Buna göre YD-ÜFE mart ayında aylık bazda yüzde 7,29 artarken, yıllık bazda ise yüzde 105,82 artış kaydetti.

YD-ÜFE bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 13,39 ve on iki aylık ortalamaya göre yüzde 59,47 yükseldi.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 109,63, imalatta yüzde 105,74 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri ise; ara malında yüzde 122,84, dayanıklı tüketim malında yüzde 95,55, dayanıksız tüketim malında yüzde 87,04, enerjide yüzde 240,52, sermaye malında yüzde 87,08 artış olarak gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 8,20, imalatta yüzde 7,27 artış olarak gerçekleşti.



Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri ise; ara malında yüzde 7,91, dayanıklı tüketim malında yüzde 6,86, dayanıksız tüketim malında yüzde 6,24, enerjide yüzde 29,83, sermaye malında yüzde 4,86 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda 16 sektör daha düşük 9 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden giyim eşyası yüzde 70,63, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 75,44, tütün ürünleri yüzde 79,35 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 240,52, ana metaller yüzde 147,57, kimyasallar ve kimyasal ürünler yüzde 123,21 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kaydedildi..

Aylık 15 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi

YD-ÜFE sektörlerinden motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork yüzde 4,36, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 4,70, tütün ürünleri yüzde 4,92 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu.

Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 29,83, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 10,94, metal cevherleri yüzde 10,86 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak gerçekleşti.