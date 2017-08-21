Yurt dışı üretici fiyat endeksi aylık yüzde 2.24 arttı

İstanbul, 21 Ağustos (DHA) - Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE) aylık, yıllık, 12 aylık değerlendirmelerinde artış gösterdi.

TÜİK’in açıklamasına göre, YD-ÜFE 2017 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2.24, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 8.09, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23.99 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16.62 artış gösterdi. Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 0.82, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 2.27 artış olarak gerçekleşti.

Aylık en fazla artış deri ve ilgili ürünlerde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 3.66 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 3.59 ile motorlu kara taşıtları, römork ve yarı römork, yüzde 3.39 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık, diğer mamul eşyalar yüzde 0.68, metal cevherleri yüzde 0.29 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi gruplarında en fazla aylık artış sermaye mallarında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2017 yılı Temmuz ayında en fazla aylık artış sermaye mallarında, en fazla yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.

(Grafik ve tablo)