-YURT DIŞI ELEKTRONİK CİHAZLARA ÜCRET ANKARA (A.A) - 30.12.2010 - Bakanlar Kurulu'nca, 2011 yılı için geçerli olmak üzere, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, video, kamera uydu alıcısı gibi cihazlardan bir defaya mahsus 10-215 avro arasında ücret alınmasına karar verildi. Bakanlar Kurulu'nun konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Karara göre, ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek renkli televizyon, siyah-beyaz televizyon, radyo, video, televizyon uydu alıcıları, birleşik cihazlar ile bunların dışında kalan radyo, televizyon yayını almaya yarayan her türlü cihazlar için bir defaya mahsus ve 2011 yılı için olmak üzere, değişen tutarlarda ücret alınacak. Bu çerçevede, renkli televizyonlardan 51 ekrana kadar (51 ekran dahil) 55 avro, 51-67 ekran arası (67 ekran dahil) 85 avro, 67-85 ekran arası (85 ekran dahil) 120 avro, 116 ekran ve yukarı 150 avro, oto televizyonu için de 85 avro alınacak. Siyah-beyaz televizyonlar için 51 ekrana kadar (51 ekran dahil) 25 avro, 51 ekrandan yukarı olanlar ve oto televizyonları için 30 avro, cep tipi radyo alıcıları ile saatli radyo ve radyolu saatler, radyolu cep telefonları, bir müzik aleti (elektronik org gibi) üzerindeki radyolar, oyuncalar üzerindeki radyolar, ışıldaklar ve radyolu vantilatörler için 10 avro istenecek. Oto alıcıları için 15 avro, taşınabilir radyo alıcıları için 25 avro, rack tipi birleşik cihazlardan radyo alıcı kartları ve videolar ve video kamera için de 180 avro ödenecek. Öte yandan tek kanallı televizyon uydu alıcı cihazları için 30 avro, çok kanallı olanlar için 70 avro, birleşik cihazlar için (kombine) de 35 avro ile 180 avro arasında değişen tutarlarda ödeme yapılacak. Söz konusu cihazlar dışında kalan, radyo ve televizyon yayımını almaya yarayan her türlü cihaz için 180 avro ödenmesi gerekiyor.