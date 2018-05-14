YURT BÜLTENİ 6

1 - Akaryakıt yüklü minibüs alev alev yandı, o anlar kamerada

KAYSERİ \'nin Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Billur Caddesi\'nde yol kenarına park edilmiş 38 RT 578 plakalı minibüs 06.40 sıralarında alev alarak, cayır cayır yanmaya başladı. Yangın, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiyesinin 3 araçla yaptığı müdahale sonrası güçlükle söndürüldü. Bu esnada minibüsün önüne park edildiği binaya doğru yükselen alevler ise panik yarattı.Polis ve İtfaiye yetkilileri minibüsün içinde bulunan plastik bidonlarda da akaryakıt bulunduğunu belirterek, araç sürücüsü hakkında soruşturma başlattı. Yangını cep telefonlarıyla görüntüleyen vatandaşların alevlerin yükselmesi nedeniyle yaptığı hayret ve korku dolu konuşmaları da görüntülerde yer aldı

Görüntü Dökümü:

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-Yanan minibüsten görüntü

-Vatandaşların yangını yüksek katlı apartmandan görüntülemesi

-Yanan minibüsün park halindeki görüntüsü

- Diğer detay görüntüler

(KJ:Haber -Kamera: KAYSERİ DHA)

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2 - Eski eşinin sevgilisini bıçakladı

BURSA’nın İnegöl ilçesinde Ercan D. (34), sevgilisinin boşandığı eşi Hamdullah T. ve kardeşi Maşallah T. tarafından önce dövüldü, sonra bıçaklandı. Güvenlik kameralarına saniye saniye yansıyan olayda ağır yaralanan Ercan D. ameliyat alınırken, iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Hamdullah T., boşandığı eşi N.T.’nin evinden çıkarken gördüğü Ercan D. ile tartışmaya başladı. Hamdulah T., kardeşi Maşallah T. ile birlikte eski eşinin sevgilisi Ercan D.\'yi duvara yaslayaıp yumruk ve tekmelerle darp etti. Kavga sırasında Hamdullah T., üzerindeki bıçakla Ercan D.’yi yaraladı. Göğsüne ve omuzuna bıçak darbeleri alan Ercan D. kanlar içinde kalarak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen Emniyet ekipleri kavgayı ayırarak, yaralı genci bıçaklayan Hamdullah T. Ve kardeşi Maşallah T.’yi gözaltına aldı.

Bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Ercan D. olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürüldü. Yaralı genç, ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Kavga ve bıçaklama anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayla alakalı tahkikat sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

olay yeri yaralı görüntüsü

Güvenlik görüntüsü

Detaylar

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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3 - Çiftçiler \'Kara Toprak\' türküsünü seslendirdi

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB), 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü için bu kez farklı bir etkinliğe imza attı, çiftçilerle müzik klibi çekti.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı açıklamada, tarlasında, bağında, bahçesinde, ahırında, ağılında üreten, bu ülkeyi doyuran çiftçinin, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü için bu kez, ekmek teknesi toprağı gündeme taşıdığını ve Âşık Veysel Şatıroğlu’nun \"Benim Sadık Yârim Kara Topraktırö eserini seslendirdiğini bildirdi.

Toprağı, toprağın sahibi çiftçiden daha iyi anlatacak bir kesim olamayacağını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Müzik evrensel bir dil. Bütün insanları birleştiriyor. Müzikle insanlar bir potada yoğruluyor. İnsanlar, duygularını, sevgilerini, düşüncelerini, hatta günlük hayatlarını bile müzikle anlatabiliyor. Yaşadığımız bu kadim topraklar, müzikte de dünyaya en güzel örnekleri sunmuş, sunuyor, gelecekte de sunacaktır.

Büyük halk ozanımız Âşık Veysel Şatıroğlu da toprağı muhteşem anlatmış ve ‘Benim Sadık Yârim Kara Topraktır’ eserini ortaya çıkarmıştır. Âşık Veysel’in kendisi de örnek bir çiftçidir ve yöresinde meyveciliği başlatmıştır. Veysel, gören gözlerden çok daha iyi bir şekilde toprağı ve doğayı görmüş, onunla kaynaşmıştır. ‘Bu büyük ozanımızın eserini seslendirmek de çiftçilerimize düşer’ dedik ve bu çalışmayı ortaya koyduk.ö

Bayraktar, profesyonel bir ekibin klip için Edirne’den Kars’a, İzmir’den Rize’ye, Sakarya’dan Şanlıurfa’ya, Adana’dan Sivas’a, Konya’ya gittiğini, toplam 80 saatte 7 bin kilometreye yakın yolu geride bıraktığını, 9 gün çekim yaptığını ve klibi ortaya çıkardığını belirtti.

Klip, Yönetmen Sinan Demirkaya tarafından ülkenin farklı coğrafya ve bölgelerinde üretim yapan çiftçilerin emeğini yansıtmak için çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

_Çiftçilerin Kara Toprak eserini seslendiren klibi

ANKARA, (DHA)

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4 - Engellilere dikkat çekmek için 35 metre yükseğe çıktılar

TÜRKİYE Omurilik Felçlileri Derneği’nin (TOFD), toplumda engelliler yararına farkındalık yaratmak amacıyla başlattığı, \"Benimle çıkar mısın?\" projesi kapsamında, İzmir’de yaşayan Bahar Kaya ve omurilik felçlisi Okan Aracagök, itfaiye vincine binerek 35 metre yükseldi.

TOFD’nin, 2015 yılında engelliler yararına farkındalık yaratmak ve engellilerin toplumla olan ilişkisini güçlendirmek amacıyla başlattığı, “Benimle çıkar mısın?\" projesi ilk kez İzmir’de düzenlendi. Proje kapsamında, TOFD’nin sponsoru olan bir otelde Çevre İlişkileri Sorumlusu olarak çalışan Bahar Kaya, İzmir’de yaşayan omurilik felçlisi Okan Aracagök’e, itfaiye vincine binerek metrelerce yükseğe çıkmayı teklif etti. Aracagök’ün teklifi kabul etmesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin gerekli imkanları sağlaması sonrasında ikili Tepecik semtindeki İzmir İtfaiye Daire Başkanlığı’nda buluştu. Saatler 10.00’u gösterdiğinde, Kaya ve Aracagök’ün bindiği itfaiye vinci yükselmeye başladı. Birlikte 35 metre yükselen ikili, havada bol bol fotoğraf çekildi. Yere indikten sonra açıklama yapan Okan Aracagök, bu projeyi ilk kez İzmir’de hayata geçirdikleri için çok mutlu olduğunu belirterek, \"Bu kadar yükselmek hayallerimden bir tanesiydi. Birçok hayalim var, bazıları da burada söylenmeyecek kadar ekstrem. Onlardan birini gerçekleştirdiğim için çok mutluyum\" dedi. Teklifi yapan Bahar Kaya ise, \"Bu projede, bir gönüllü engelli bir bireye herhangi bir yere gitmeyi teklif ediyor. Ben de Okan’a ‘Yükseğe çıkmak ister misin?’ diye sordum. O da kabul etti ve birlikte çok heyecanlı bir deneyim yaşadık. Umarım engelli bireyler konusunda bir farkındalık sağlayabilir ve onların yaşam kalitelerini yükseltmeleri noktasında katkı verebiliriz. Bu kadar yükselmek harike bir duyguydu\" dedi.

Etkinlikten sonra Aracagök ve Kaya, itfaiye ekipleriyle birlikte fotoğraf çektirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İkilinin açıklamalarından görüntü

İkilinin havadan görüntüsü

İkilinin vinçte yükselmesinden görüntü

Genel ve detay görüntü

(Kj, Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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5 - Bağ evini taraftarı olduğu Galatasaray\'ın renklerine boyadı

MANİSA\'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan üzüm üreticisi İbrahim Yılmaz (40), bağ evini taraftarı olduğu Galatasaray\'ın renklerine boyayıp, duvarına \"Ay yıldız ve Galatasaray\'ın amblemi, şampiyonluklarını simgeleyen dört yıldız figürü ile Atatürk\'ün kalpaklı bir portresini de çizip, bir de \'Cim Bom Bom\' yazısı ekledi. Yılmaz, üzüm bağındaki direkleri de sarı kırmızı renklere boyarken, bağ evinde takımını bayrağını da dalgalandırmaya başladı.

Evli ve 2 çocuk babası Sarıgöllü üzüm üreticisi İbrahim Yılmaz\'ın Galatasaray aşkı sınır tanımıyor. Çocukluğundan beri Galatasaray taraftarı olduğunu belirten Yılmaz, bağ evini ve üzüm bağındaki 60 beton direği taraftarı olduğu Galatasaray\'ın renkleri olan sarı-kırmızıya boyadı. Bir hafta çalışarak bağ evini gönül verdiği sarı-kırkmızı renklere boyayan Yılmaz, \"Galatasaray aşkım anlatılamaz bir duygu. Bu yıl, inşallah 21\'inci şampiyonluğumuzu kutlayacağız. Bu nedenle, bağ evimi Galataray\'ın renklerine boyadım. Bağ evinin ön cepheye bakan duvarına Galatasaray amblemi, Atatürk portresi, bugüne kadar kazanılan 20 şampiyonluğu temsil eden dört yıldız ile \'Cim Bom Bom\' yazısı da ekledim. Bağ evine bir de direk dikip, takımının bayrağını dalgalandırmaya başladım. Herşey Galatasaray için. Tek masrafım, boya parası oldu\" dedi.

Sarı-kırmızı renklerdeki bağ evi görenlerin de ilgisini çekti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İbrahim Yılmaz\'ın bağ evini sarı-kırmızı renklere boyarken görüntüsü

-sarı-kırmızı renkeler boyanan üzüm bağındaki direklerin görüntüsü

-Sarı-kırmızı renklere boyanan bağ evinin görüntüsü

-İbrahim Yılmaz ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

(KJ Haber-Kamera: Vehbi SARIHAN / SARIGÖL (Manisa), (DHA)

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6 - Samsun’da Feretiko bezi ve Ödemiş ipeği defilesi yapıldı

SAMSUN Atakum Belediyesi ve İzmir Olgunlaştırma Enstitüsü tarafından organize edilen ‘Karadeniz’den Ege’ye İlmek İlmek’ projesi çerçevesinde, kadın istihdamını desteklemek ve yerli doğal kumaşlara dikkat çekmek adına yürütülen Feretiko Bezi ile Ödemiş ipeğinden oluşan kıyafet defilesi yapıldı.

Atakum Belediyesi Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi (AKSEM) ile İzmir Olgunlaştırma Enstitüsü tarafından Sheraton Otel’de ‘Karadeniz’den Ege’ye İlmek İlmek’ projesi kapsamında düzenlenen Karadeniz’den Feretiko bezi ile İzmir’den Ödemiş ipeğinin karışımından oluşan ve ünlü manken Fatma Kabasakal’ın da yer aldığı kıyafet defilesi büyük ilgi gördü.

Samsun ve İzmir’deki bayanların 2 yıl süresince dokumasını yaptı feretiko bezi ve Ödemiş ipeğinin karışımından oluşan ürünün tanıtımına Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, İl Jandarma Komutanı Albay Ünsal Ağaoğlu, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, Samsun Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Aday Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, ilçe belediye başkanları, ilçe kaymakamları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.

Defile öncesi konuşan Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, “Atakum Belediyesi bünyesinde AKSEM çatısı altında oluşturulan bayanların 2 yıl boyunca emek sarf ettiği feretiko bez dokumacılığının İzmir Ödemiş ipeği ile karışımını yeni ortaya çıkan ürününün bu akşam tanıtımını yapıyoruz. Bu projeyi İzmir Olgunlaştırma Enstitüsü ile birlikte AKSEN bünyesi ile yapıyoruz. Amacımız kadınlarımızın istihdamına yönelik olan ve ortaya çıkan, unutulmaya yüz tutmuş, Karadeniz yöresinin feretiko bezini günümüz şartlarıyla modernize edilerek ve İzmir Ödemiş ipeğinin kullanımı ile yeni bir ürünü ortaya çıktığını, bu ürünü halkımıza sunumunu gerçekleştireceğiz. Ortaya çıkan bu ürün beğeni katlayıp, bizde hanım kardeşlerimize yönelik olarak onlara ekonomik açıdan geri dönmesi için Atakum ilçemizde atölyelerin bizzat takipçisi ve destekçisi olacağızö dedi.

Her yıl olgunlaştırma enstitüsü olarak bir tema belirlediklerini ifade eden İzmir Olgunlaştırma Enstitü Müdürü Şule Aydın, “Biz her yıl olgunlaştırma enstitüsü olarak bir tema belirliyoruz ve geleneksel Türk kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak için gayretle çalışıyoruz. Geçen yıl bizim temamız Ödemiş ipeği ve ipek dokumaydı. İki geleneksel kumaşımızı bir araya getirdik ve bu ilk defa oldu. Bugün burada geleneksel kıyafetler değil, güncele uyarlanmış kıyafetler göreceksiniz ama geleneksel motiflerle göreceksiniz. Karadeniz ve Ege’nin nadide kumaşlarını bir arada kullandık. Amacımız kadın istihdamını sağlamak ve geleneksel kültüre katkı sağlamaktırö diye konuştu.

Feretiko bezi ve Ödemiş ipeğinin tarihi bir bez olduğunu belirten Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın eşi ve Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Yöneticisi Fatma Taşçı, “Bu bezler mitolojiye kadar gidiyor. Osmanlı saraylarından günümüze kadar gelmiştir. Fakat belirli dönemlerde değerini yitirmiş. Bu bezler aslında piyasada var olan bezlerdir. Biz bunları modernize ederek, günlük kıyafetlerde kullanarak, uygulanabilirliğini göstermek ve pazarda buna yer açmak istiyoruz. Kadınlar ürettikleri bu bezleri satarak, çeşitli sektörlerde kullanımını arttırarak kadınların ekonomik anlamda güçlenmesini istiyoruzö şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Samsun ve İzmir’deki bayanların 2 yıl süresince dokumasını yaptı feretiko bezi ve Ödemiş ipeğinden oluşan 44 ayrı ürün izleyenlerin beğenisine sunuldu.

Görüntü Dökümü - HD

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-Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın konuşması

-İzmir Olgunlaştırma Enstitü Müdürü Şule Aydın’ın konuşması

-Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı’nın eşi ve Atakum Belediyesi Özgecan Kadın Koordinasyon Merkezi Gönüllü Yöneticisi Fatma Taşçı’nın konuşması

-Defileden detaylar

Haber-Kamera: Gökhan İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA

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7 - Devrilen vincin altında kalan operatör öldü

GAZİANTEP’te konut inşaatında yapılan çalışma sırasında devrilen vincin altında kalan operatör Halil Taşçı (27) yaşamını yitirdi.

Olay, sabah saatlerinde Mavikent Mahallesi’nde meydana geldi. Dar gelirli aileler için belediye tarafından yaptırılan konut inşaatında çalışan vinç, henüz bilinmeyen nedenle devrildi. Devrilen vincin altında kalan ve dün işe başlayan operatör Halil Taşçı hayatını kaybetti. Taşçı\'nın cesedi, ihbarla gelen ekiplerin incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Halil Taşçı’nın fotoğrafı

- Olay yeri

- Adli Tıp Kurumu

- Genel ve detay görüntüler

(KJ: Haber: Mustafa KANLI-Kamera: Eyyüp BURUN-GAZİANTEP-DHA)

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8 - Soymak için günlerce plan yaptıkları kasa boş çıktı

ANTALYA\'da, evdeki para kasasını soymak için günlerce plan yapan 4 kişi, açtıkları kasanın boş olduğunu görünce şok yaşadı. Eşkali belirlenen hırsızlar, polis tarafından yakalandı.

Polisi alarma geçiren hırsızlık olayı, yaklaşık 2 ay önce, Kepez ilçesi Ermenek Mahallesi\'ndeki müstakil evde meydana geldi. Eve girebilmek amacıyla günlerce keşif yapan hırsızlar, içerideki para kasasını çalmak için hazırladıkları planı uygulamaya koydu. Eve, saat 22.00 sıralarında gelen maskeli 4 kişi, ilk olarak evin bahçesindeki köpeği, ucunda ip bulunan demir çubukla yakalamaya çalıştı. Amaçlarına ilk başta ulaşamayan hırsızlar, daha sonra köpeği kulübesine soktu. Hırsızlardan biri, duvardan bahçeye atlayıp, köpeği kulübesine kilitledi. Güvenlik kamerası ile alarmı da fark eden hırsızlar, alarm kutusunu yanlarındaki su dolu kovaya sokarak, etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, ardından güvenlik kameralarının yönünü değiştirdi. Daha sonra pencereden eve giren 4 kişi, açtıkları kasanın boş olduğunu görünce şok yaşadı. Hırsızlar, evden bir şey almadan ayrıldı.

Sabah geldiğinde hırsız girdiğini fark eden ev sahibi, durumu polise bildirdi. Güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, hırsızların eşkalini tespit etti. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 2 aylık çalışmanın ardından S.Ç. (35), B.Ç. (44), M.A. (35) ve T.A.\'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 4 kişi, adliyeye sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Hırsızların basçe kapısından içeri bakarken görüntüsü

- Bahçedeki köpekten görüntü

- Hırsızların köpegi yakalamak için itfaiyenin kullandıgı demir çubuktan görüntü

- Hırsızların köpegi kafese kaptırken görüntüleri

- Hırsızların bahçeye girip ellerindeki malzemelerinden görüntü

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera:Emrah GÜL/ANTALYA,(DHA)

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9 - Kaçırılan bebeğin tedavisi sürüyor, anne taburcu edildi

AFYONKARAHİSAR Devlet Hastanesi\'nin yeni doğan ünitesine personel kıyafetiyle giren kadının kaçırmasından yaklaşık 15 saat sonra bulunan Suriyeli bebek Muhammed İbrahim Meeso\'nun hastanedeki tedavisi sürüyor. Anne Ravva Zahlül Meeso (29) bu sabah taburcu edildi. Anne, bebeğinin bakımı ve beslenmesi için hastanedeki \'Anne Oteli\'ne yerleştirildi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nin B Blok 1\'inci katındaki yeni doğan ünitesine, geçen perşembe günü saat 14.30 sıralarında, sağlık personelinin kullandığı kıyafeti giyip hastane çalışanı gibi giren bir kadın, Suriyeli Amir Zahlül Meeso (39) ve Ravva Zahlül Meeso çiftinin yeni doğan oğlu Muhammed İbrahim\'i kaçırdı. Annenin durumu fark etmesi üzerine önce hemşirelere, ardından özel güvenlik görevlilerine haber verildi. Hastane yönetimine durumun bildirilmesi üzerine polisten yardım istendi. Hastaneye gelen polis ekipleri, yeni doğan ünitesinde ve hastanenin güvenlik kameralarında inceleme yaptı.

ANNEYE TESLİM EDİLDİ

Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından bebeğin Emine Ö., nikahsız yaşadığı Fazlı Ç. ve yengesi Fadime Ç. tarafından kaçırıldığını belirledi. Ekipler, şüphelileri geçen cuma sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Çay ilçesi Pazarağaç beldesindeki evlerinde gözaltına aldı. Muhammed İbrahim ise hastanedeki annesi Ravva Zahlül Meeso\'ya teslim edildi.

EMİNE Ö. TUTUKLANDI

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen şüpheliler sorgularının ardından aynı gün akşam saatlerinde adliyeye sevk edildi. Gece geç saate kadar süren savcılık sorgularının ardından sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Emine Ö. tutuklanırken, Fazlı Ç. ve yengesi Fadime Ç. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Cumhuriyet savcılığı, Fazlı Ç. ve Fadime Ç.\'nin de tutuklanması talebiyle mahkemeye itiraz etti ancak mahkeme talebi kabul etmedi.

ANNE TABURCU EDİLDİ

Normal doğum yöntemiyle bebeğini dünyaya getiren Ravva Zahlül Meeso, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi\'nde Doğum Lohusa Servisi\'ndeki tedavisinin ardından bu sabah taburcu edildi. Bebeğin bakımı ve beslenmesi için nne Meeso, hastane binasında bulunan \'Anne Oteli\' diye adlandırılan birime yerleştirildi. Bebek Muhammed İbrahim ise bir müddet daha tedavisinin devam etmesi için yoğun bakım ünitesindeki kuvözde bakılıyor. Gelişiminin sürekli takip edilmesi gereken bebeği doktorlar sıkça kontrol ederken, sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Bebeğin ve annenin kaldığı birimlerdeki güvenlik önlemlerinin yanı sıra hastanede de güvenlik önlemlerinin artırıldığı gözlendi.

\'BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ\'

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Turan, \"Annenin tedavisi tamamlandı ve sağlık durumu iyi. Bebeğin ise doktorların gözetiminde tedavisi bir müddet daha devam edecek. Bebeğin sağlık durumu iyi ancak kontrol amacıyla tutuyoruz\" dedi.

Satılmış AKKAŞ / AFYONKARAHİSAR, (DHA)