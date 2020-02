YURT BÜLTENİ-11

SAMSUN\'DA YANGIN PANİĞİ 2\'Sİ ÇOCUK 5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

SAMSUN\'un Canik ilçesinde, Iraklı ailenin yaşadığı bodrum kattaki evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan etkilenen 2\'si çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Karşıyaka Mahallesi Kırklareli Sokak\'ta bulunan 5 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Mutheher Khalaf Mohammed\'e ait daireden duman çıktığını fark eden komşuları, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, apartmanda bulunan 2\'si çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. 112 sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahale sonrasında 5 kişi ambulanslarla hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

---------------------

-Binadan detay

-Dumandan etkilenenlerin dışarı çıkarılması

-Ambulansa bindirilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Tayfur KARA / SAMSUN,(DHA)

=============================================

DHA:DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜNDE GÖZYAŞLARI

12 Kasım 1999 depreminin merkez üssü Düzce\'nin Kaynaşlı ilçesinde depremde yaşamlarını kaybedenler için dualar okundu. Kaynaşlı ilçe merkezindeki meydanda dualar okunmasının ardından Kaynaşlı Mezarlığı\'na gidildi. Depremde yakınlarını kaybedenler mezarları ziyaret ederek, dua etti. Depremde 7 yakınını kaybeden Sevim Dursun, gözyaşları içinde yaşadıklarını anlatarak, \"Acımız çok büyük anlatılamaz, unutulmuyor. Biz 7 kişiyi toprağa verdik. Yeğenlerim, amcam, torunlar 7 kişi\" dedi. Yurt dışında yaşayan ve Türkiye\'ye geldiğinde yakınlarının defin edilmiş olduğunu gördüğünü söyleyen Fahri Çapar ise, \"Yurt dışında yaşıyorum. Depremde ben kendim burada değildim. Ama annem, babam, amcamın çocukları, amcalarımı depremde kaybettik. Ben Türkiye\'ye geldiğimde hepsi defin edilmişti. Ölüsü olan insanlar depremi unutmadılar. Ama ölüsü olmayan insanlar maddiyata gitmeye uğraştılar. Benim gördüğüm kadarıyla pek ders alınmamış gibi geliyor. Yine insanlar 3-5-7 katlı evler yapmaya başladılar.\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

--------------------

Kaynaşlı\'da mevlitten görüntü

Vatandaşların dua ederken görüntüsü

Mezarlıktan görüntü

Sevim Dursun ile röp

Sevim Dursun\'un ağlaması

Fahri Çapar ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

===========================================

UZUNGÖL\'DE SONBAHAR GÜZELLİĞİ

Trabzon\'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, sonbaharda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Çaykara ilçesine 20 kilometre uzaklıkta, denizden 1250 metre yükseklikte yer alan, doğal güzellikleriyle Doğu Karadeniz Bölgesi\'nin gözde turizm merkezi olan Uzungöl, yüksek dağ peyzajı ve yayla ekosistemiyle orman ekosisteminin birlikte yer aldığı \'tabiat harikası\' özelliğiyle öne çıkıyor. Tabii ve kültürel değerlerin var olması nedeniyle 1989 yılında \'tabiat parkı\' ilan edilen Uzungöl, yerli- yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. 500 bin metrekare alana sahip olan göl, alabalık ile sazan balığına ev sahipliği yapıyor. Uzungöl\'ün 10 kilometre güneyinde 3 bin metre yükseklikte Holdizon Dağları\'nda, Balıklıgöl çevresinde yürüyüş yapılabiliyor, vahşi doğa şartlarında yaban hayatı izlenebiliyor. Uzungöl\'de çam ağaçlarındaki yeşil örtü sonbaharla birlikte yerini sarı tonlara bıraktı. Uzungöl, yaz sezonunun bitmesiyle birlikte sonbaharda ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Göl kıyısında yürüyüş yapan, macera parklarında eğlenen turistler, doğanın keyfini çıkarıyor.

Her yıl Uzungöl’e geldiğini belirten Azerbaycanlı Ayten Adlova her mevsimde Uzungöl’ün güzel olduğunu belirterek \"Her sene tatilde, boş hafta sonlarında öğrenci arkadaşlarımızla gezmeye geliyoruz. Kışın kar daha güzel bir görüntü veriyor, yazın ise yeşillik. Sonbaharda ise soğuk, hiç gezilecek hava bırakmıyor insanda. Ben yaz ve kış aylarını tercih ediyorum\" dedi.

Uzungöl’de yaşayan Fırat Erdal ise, \"Uzungöl’de her yerde olduğu gibi sonbaharda ağaçlar sararmış, yeşillik yavaş yavaş kendini kaybediyor. Hafta sonları burada kalabalık oluyor ama, hafta içi kimseler yok. Yaz ve kış aylarında yoğunluk oluyor fakat sonbaharda beklenen kalabalık olmuyor\" diye konuştu.

Gizem Merey de \"İlk kez geliyorum, burayı çok beğendim. Havalar çok güzel, duyduğuma göre bu sezonda daha soğuk oluyormuş ama şu an daha güzel. Kendimi çok şanslı hissediyorum\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Uzugöl’ün drone ile görüntüsü

Ziyaretçilerin özçekim yapmaları

Ropörtajlar

Uzungöl’den Detaylar

HABER : SELÇUK BAŞAR - KAMERA: TOLGA SAĞLAM TRABZON - DHA

====================================================

\'DÜZENBAZLAR ÇETESİ\'NE OPERASYONDA, 100 ÇALINTI ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ (2)



1\'İ KADIN 9 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Kocaeli polisinin 20 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda ağır hasarlı araçların şase numaralarını çalıntı araçların şase numaralarıyla değiştiren \'Düzenbazlar Çetesi\' adı verilen çeteye yönelik operasyonda gözaltına alınan çete lideri S.A., F.O., A.B, O.Y., H.Y., E.Y., E.K., K.Y. ile A.A. isimli kadın emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Hazırlanan dosyalar el arabası ve karton kutuların içinde araca taşındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Gözaltına alınan kişilerin polis aracına bindirilmesi

-Dosyaların taşınması

HABER-KAMERA: Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU/İZMİT, (DHA)

==========================================

KOZAN\'DA HURMA HASADI BAŞLADI

Adana\'nın Kozan ilçesindeki hurma bahçelerinde hasat başladı.

Sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkan işçiler minibüslerle hurma bahçelerine giderek, güneş doğmadan hasada başlıyor. İşçiler, Trabzon Harciyası ve Fuyu cinsi hurmaları toplayarak ezilmeden tüketiciye ulaştırmak için çaba sarf ediyor. Toplanan hurmalar, iç piyasada kilosu 3.5, 5 liradan alıcı buluyor.

Görüntü Dökümü

--------------------------

- Hurmadan detay

- Hurmaların toplanmasından görüntüler

- Kasalara konulmasından görüntüler

- Kasaların kamyona yüklenmesinden görüntüler

SÜRE:01\'33\" BOYUT:171 mb

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN,(Adana),(DHA)

=========================================

SANDIKLI\'DAKİ İLKOKULDAN SRİ LANKA\'YA İKİ SU KUYUSU

Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesinde öğretmen, öğrenci ve veliler Değerler Eğitimi projesi kapsamında aralarında para toplayıp, Hayrat Derneği aracılığıyla Sri Lanka\'da iki ayrı köye iki su kuyusu açtırdı.

Atatürk İlkokulu öğrenci, öğretmen ve velileri aralarında 1100 dolar topladı. Okul müdürünün odasındaki kumbarada toplanan para Sri Lanka\'da ihtiyaç sahibi iki ayrı köye iki içme suyu kuyusu açılması için Hayrat Yardım Derneği\'ne bağışlandı. Sri Lanka\'da okul adına kuyu açtırdıklarını aktaran Hayrat Derneği yetkilileri, kuyuların birini tüm şehitlerin anısına, diğerini de Zeytin Dalı Operasyonu\'nda şehit olan askerler anısına yaptırdıklarını aktardı. İki hafta önce faaliyete geçen kuyuların fotoğrafları ise okulun girişindeki duvara asılarak, gurur köşesi oluşturuldu.

Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı ve proje koordinatörü Engin Karagöl, \"Yılda 1 milyon 800 bin çocuğun sudan çekilen sıkıntılar noktasında öldüğünü duyduk. Biz de sosyal sorumluluk projesi kapsamında öğretmen, öğrenci ve velilerimizle birlikte böyle ihtiyacı olan farklı bir ülkede su kuyusu açtırmaya karar verdik. Sri Lanka\'da iki farklı köyde okulumuz adına su kuyusu açıldı. Kuyunun birisini Zeytin Dalı şehitleri anısına yaptık. Diğerini de tüm şehitlerimizin anısına yaptık. Bu kuyulardan 300 ile 500 arasında insan yararlanacak\" dedi.

Okul Müdürü Hasan İnam, \"Daha önce de Sudan\'da bir yetim çocuğumuzun eğitim giderlerini karşılamıştık. Bu dönemde su kuyusu açtırmayı düşündük. Velilerimizin ve çocuklarımızın yardımıyla bu su kuyusunu açtırdık. Bize resimlerini gönderdiler. Mutluyuz inşallah böyle çalışmalarımızı devam ettireceğiz.\"

4\'üncü sınıf öğrencisi Zühal Öztekin de \"Susuz kalan çocuklar var. Kendi aramızda harçlıklarımızdan para topladık. Onlara su kuyusu açtırdık ve onlar için çok mutlu olduk\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Sri Lanka\'da açılan kuyuyu kullanan Sri Lankalı vatandaşların görüntüsü

- Okul genel görüntü

- Okul bahçesinde öğrenciler genel görüntü

- Okul bahçesinde öğrenciler ile Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı ve proje koordinatörü Engin Karagöl görüntü

- RÖP1: Engin Karagöl (Atatürk İlkokulu Müdür Yardımcısı ve proje koordinatörü)

- Okul girişinde Sri Lanka\'ya açtırılan kuyularının fotoğraflarının yer aldığı gurur köşesinde okul yönetimi ve öğrenciler ile görüntü

- RÖP2: Hasan İnam(Okul Müdürü)

- Okul Müdürü\'nün odasında kumbaraya öğrenciler para atarken görüntü

- Kumbaraya para atarken kumbara yakın görüntü

- RÖP3: 4\'üncü sınıf öğrencisi Zühal Öztekin

- Okul müdürü odasında kumbara ile okul yönetimi ve öğrenciler hatıra fotoğrafı çektirirken görüntü

315 MB ///02.51\"

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)