Yurt başvurusu yapan 107 bin 890 öğrenci açıkta kaldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in verdiği soru önergesini yanıtlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yurtlarda barınmak için başvuru yapan 107 bin 890 öğrencinin yerleştirilemediğini belirtti.

CHP'li Adıgüzel'in 23 Kasım'da gerçekleştirilen Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Plan ve Bütçe Komisyonu 2022 Yılı Merkezi Bütçe görüşmeleri sırasında yönelttiği sorulara Bakan Kasapoğlu'ndan yanıt geldi. 23 Kasım tarihi itibarıyla 81 il ve KKTC'deki yurtlardaki toplam yatak kapasitesi 742 bin 780 olarak açıklandı. 2021-2022 eğitim öğretim döneminde yurtlarda barınmak için başvuru yapan toplam 664 bin 051 öğrencinin ise 556 bin 161'i yurda yerleştirildi. Buna göre, 107 bin 890 öğrenci açıkta kaldı.

230 yeni yurt binası hizmete açıldı

Öte yandan, gelen yanıtta 2018-2021 yılları arasında 221 bin 134 yatak kapasiteli 230 yeni yurt binasının hizmete açıldığı belirtildi. Ankara'da mevcut yatak kapasitesi 30 bin 797, İstanbul'daki yatak kapasitesi 28 bin 805, İzmir'deki yatak kapasitesi ise 16 bin 856 olarak açıklandı.

Ankara'da 6 bin 403, İstanbul'da 15 bin 267 yatak kapasiteli yurtların yapımının devam ettiği belirtildi. İzmir için ise “7 bin 666 yatak kapasiteli yurtların yapımı devam etmektedir. Ayrıcı 6 bin yatak kapasiteli yurtların ise proje çalışmaları sürmektedir” denildi.

168 bin 348 öğrenciye ise kredi çıkmadı

Kredi başvurularına yönelik soruya gelen yanıtta ise 2021-2022 döneminde kredi için başvuran 777 bin 718 öğrenciden 609 bin 370'ine tahsis işlemi yapıldığı ifade edildi. 168 bin 348 öğrenciye ise kredi çıkmadı. Adıgüzel'in Komisyon'da dile getirdiği, KYK borçlarındaki faizlerin silinmesi, ayrıca yoksulluk sınırının altında maaş alan KYK borçlularını kredi geri ödemelerinden muaf tutacak düzenlemeye yönelik talebi ise yanıtsız kaldı.

Adıgüzel'in yurtlardaki 16 GB kota sınırlamasının kaldırılması yönündeki sorusu ise yanıtsız kaldı. Gelen cevapta yurtlardaki internet altyapısına ilişkin ya da kotanın kaldırılıp, kaldırılmayacağı yönünde herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Adıgüzel, Komisyon'da yaptığı konuşmada yurtlardaki kota sınırlamasını, internet hızını eleştirmişti.

"Yemek gramajlarında değişiklik yok"

Öte yandan, Adıgüzel'in yurtlarda yemek porsiyonlarının azaltıldığına yönelik sorusuna gelen yanıtta yurtlarda bulunan yemekhanelerde satışa sunulan yemeklerin fiyatının Bakanlıkça 3. Sınıf içkisiz lokanta fiyatları ve piyasa fiyatlarından yüzde 35 indirim yapılmak suretiyle tespit edildiği, yemek gramajlarında ise 2019, 2020, 2021 yıllarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı iddia edildi.

Hatırlanacağı üzere, bu dönem yurtlarda kalan öğrencilerin en çok şikayet ettiği konulardan biri porsiyonların küçülmesi olmuştu.

"20 yıllık iktidarının sonunda 100 bin öğrenci açıkta"

Adıgüzel, gelen cevaba ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bakanlığın son verilerine göre, bu yıl 100 bini aşkın öğrenci herhangi bir yurda yerleşemediği için açıkta kaldı. İktidarın ve Bakanlığın yurt sorunu yok iddiaları da bu son verilerle birlikte bir kez daha çürütülmüş oldu. Biz Bakanlığa açıkta kalan öğrencileri her sorduğumuzda, bize dönüp ‘yurt yatırımlarımız artarak devam ediyor' şeklinde karşılık veriyor. İyi de kardeşim sen 20 yıldır iktidardasın, 20 yıllık iktidarının sonunda 100 bin öğrenci açıkta, mevcut kapasite ancak 5 öğrenciden birine barınma imkanı sağlıyor.

Ortada büyük bir sorun var, ancak iktidar bu soruna öğrencileri gözaltına alarak tepki veriyor. Yine Bakan, yurtlardaki internet altyapısı, kota sınırlaması karşısında sessizliğini koruyor. Aylardır soruyoruz. “Kota sınırlamasını kaldıracak mısınız?” diye. Cevap yok. Komisyon'da da cevap vermedi, yazılı soru önergesine de. Niye? Çünkü verecek cevabı yok. Çünkü öğrenciye hızlı, kotasız internet götürecek altyapı yatırımı yok.”