Evren KASIRGA/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, vincin ucuna tutunarak, yapımı süren inşaatın üstüne çıkan işçi, görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.

Yunusemre İlçesi Merkezefendi Mahallesi\'nde Manisa İl Sağlık Müdürlüğü\'nün yeni hizmet binası inşaatında çalışan bir işçi, \"Yok artık\" dedirtti. Hizmet binasının çatı yapımında görevli işçinin, bugün 16.30\'da, hiçbir güvenlik önlemi almadan vinç ucuna sarılıp binanın üzerine çıktığı görüldü. Çatıya bu yolla ulaşan işçinin görüntüsü yürekleri ağza getirdi. Şans eseri olayda herhangi bir yaralanma ve ölüm olayı yaşanmadı.



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