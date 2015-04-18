'Yüreklere nefret tohumu ektiniz'



İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Suudi Arabistan'dan Yemen'deki Husi isyancılara karşı hava saldırılarına son vermesini istedi. Ruhani Tahran'daki askeri geçit töreni sırasında yaptığı konuşmada “Çocukları öldürmek size güç ya da kudret getirir mi? Bölgedeki insanların yüreğine nefret tohumu ektiniz ve bunun karşılığını er ya da geç göreceksiniz” dedi. Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Batı ülkeleriyle yaşanan nükleer krizin dünyada siyasi müzakerelerle çözümü olmayan hiçbir farklılığın olmadığını gösterdiğini söyledi.

Suudi Arabistan liderliğindeki 8 Arap ülkesinin katıldığı askeri koalisyon 25 Mart'ta Yemen'de Şii mezhebine bağlı Husi milislerine karşı hava operasyonları başlatmıştı. Birleşmiş Milletler'in verdiği bilgilere göre çatışmalarda nisan ayı ortasına kadar 731 kişi ölürken 2 bin 750'den fazla insan yaralandı. Dün gece yarısı Yemen'in güneybatısında Husi isyancılarla hükümet birlikleri arasındaki çatışmalarda da en az 27 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.

Çin'den arabuluculuk teklifi

Çin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdülaziz el Suud’u arayarak savaşı sona erdirmek için bir çözüm hazırlama önerisinde bulundu. Riyad yönetimini bugün Birleşmiş Milletler'e Yemen'e yapılacak insani yardım kapsamında 274 milyon dolar vermeye hazır olduğunu açıkladı.