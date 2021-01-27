Yüreğir Belediyesi'nde usulsüz ödeme yaptığı tespit edilen memur tutuklandı

Adana Yüreğir Belediyesi'nde usulsüz ödeme yapan Mali İşler Müdürlüğü'nde görevli memur hakkında soruşturma başlatıldı. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in şikayeti üzerine yapılan soruşturmada Ömür S.'nin 792.841,94 TL tutarında usulsüz ödeme yaptığı tespit edildi.

Yüreğir Belediyesi bünyesinde kullanılan bilgi işlem programının işlevselliğini yitirmesi nedeniyle sistem değişikliği kararı alınmasının ardından yapılan kontrollerde, Ömür S. tarafından; Devrim Ç., Celil Y. ve Mustafa B. isimli şahıslar ile bir site yönetiminin banka hesaplarına belediyeye ait banka hesaplarından toplamda 792.841,94 TL tutarında hiçbir karşılığı olmayan usulsüz ödeme yapıldığı tespit edildi. Olay, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'e bildirildi.

Belediyenin Hukuk İşleri Müdürlüğü tarafından Ömür S.'nin ve hesabına para gönderdiği şahıslar hakkında ‘'Görevi Kötüye Kullanma, Nitelikli Zimmet, Resmi Belgede Sahtecilik, Özel Belgede Sahtecilik'' suçlarından savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Şikayet üzerine olay hakkında soruşturma başlatılan memur Ömür S. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (İHA)