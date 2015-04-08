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Yurdun iç kesimlerinde kar yağışı bekleniyor

Soğuk ve yağışlı sistemin, hafta sonunda yurdun batı bölgelerinde etkisini kaybedeceği ve sıcaklıkların artacağı belirtildi

08 Nisan 2015 01:08

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, mevcut yağışlı hava kütlesine ek olarak, yarın öğle saatlerinden itibaren yurdun güneybatı kesimlerinin yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Marmara’nın doğusu, Ege, Karadeniz, İç Anadolu, Akdeniz ile Doğu Anadolu bölgesinde yarın yağış beklendiğini belirten Meteoroloji Genel Müdürlüğü, perşembe günü Güneydoğu Anadolu dışında; Cuma günü ise Marmara’nın batısı, Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu’nun güneyi dışında ülke genelinde yağış beklendiğini duyurdu.

Yağışların, çarşamba gecesi ve perşembe günü sabah saatlerinde Bolu, Karabük, Kastamonu, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Çankırı ile Ankara ve Konya’nın batısında yer yer kuvvetli olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

 

Hava sıcaklıkları hafta sonundan sonra artacak

 

Afyonkarahisar, Kütahya ve Eskişehir’de Perşembe günü gündüz saatlerinde de devam edecek kar yağışlarının Perşembe gecesi ve Cuma günü sabah saatlerinde Bolu, Karabük, Kastamonu, Bilecik, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Çankırı, Çorum, Kırıkkale, Yozgat, Tokat, Amasya, Ankara ile Konya’nın batısı ve Denizli’nin doğusunda da görülebileceği belirtildi.

Soğuk ve yağışlı sistemin, hafta sonunda yurdun batı bölgelerinde etkisini kaybetmesi ve sıcaklıkların artması bekleniyor.

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