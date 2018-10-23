Yurdun 11. katından düşen öğrenci hayatını kaybetti

Maltepe'de bulunan öğrenci yurdunda kalan bir kişi 11. kattan düşerek hayatını kaybetti. Polis, isminin Mehmet olduğunu öğrendiği öğrencinin, dengesinin kaybederek mi düştüğünü yoksa intihar mı ettiğini araştırıyor.

Saat 21:00 sıralarında, bir kişinin beton zemine düştüğünü gören öğrenciler durumu hemen yurt yetkililerine ve polise haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Mehmet olduğu öğrenilen öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 11. kattan düştüğü iddia edilen öğrencinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.