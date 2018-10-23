T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yurdun 11. katından düşen öğrenci hayatını kaybetti

Polis şimdi olayın intihar mı yoksa yüksekten düşme mi olduğunu araştırıyor

23 Ekim 2018 13:17

 

Maltepe'de bulunan öğrenci yurdunda kalan bir kişi 11. kattan düşerek hayatını kaybetti. Polis, isminin Mehmet olduğunu öğrendiği öğrencinin, dengesinin kaybederek mi  düştüğünü yoksa intihar mı ettiğini araştırıyor.

 

Saat 21:00 sıralarında, bir kişinin beton zemine düştüğünü gören öğrenciler durumu hemen yurt yetkililerine ve polise haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, isminin Mehmet olduğu öğrenilen öğrencinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından 11. kattan düştüğü iddia edilen öğrencinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

ETİKETLER

mimam sinan öğrenci yurdudüştü11 katmaltepeistanbulöğrenci
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24