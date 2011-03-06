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YURDAKUL, MUSLUK VE ÇAKIR DA ADLİYEDE İSTANBUL (A.A)

06 Mart 2011 13:56

-YURDAKUL, MUSLUK VE ÇAKIR DA ADLİYEDE  İSTANBUL (A.A) - 06.03.2011 - ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltına alınan Doğan Yurdakul, Coşkun Musluk ve Sait Çakır adliyeye sevk edildi. İstanbul Nöbetçi 10. Ağır Ceza Mahkemesinin kararıyla gözaltına alınan Doğan Yurdakul, Coşkun Musluk ve Sait Çakır'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı. Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesine götürülerek savcı ve hakimlerin giriş çıkış yaptığı kapıdan adliye binasına alınan Yurdakul, Musluk ve Çakır'ın soruşturmayı yürüten savcılarca ifadesinin alınması bekleniyor. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen 3 kişiden Coşkun Musluk'un, ''diktatörya'' şeklinde bağırdığı görüldü.  ''Ergenekon'' soruşturması kapsamında gözaltında bulunan Yalçın Küçük ve Müyesser Yıldız da sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.  Adliyeye dün sevk edilen gazeteciler Nedim Şener ve Ahmet Şık tutuklanmış, polis memuru Aydın Bıyıklı ile yazar İklim Bayraktar serbest bırakılmıştı.

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