Yunusları sevindirecek haber

T24

Ölüdeniz beldesinde belediyeden kiralanan arsa üzerine yaptırılan ve havuzuna iki yunus konularak Haziran ayında hizmete açılan parkın, maddi sorunlar ve yunusların rahatsızlığı nedeniyle faaliyetine son vermek zorunda kaldığı belirtildi.Dolphin Park sorumlularından Savaş Taşdemir, gazetecilere yaptığı açıklamada 15 gün önce Sağlık Bakanlığı görevlilerinin yunuslardan kan örneği aldığını ifade ederek, böbreklerinde rahatsızlık tespit edilen yunuslarla birlikte yüzenlerin olumsuz etkilenebileceğinin bildirildiğini söyledi.Taşdemir, sözlerini şöyle sürdürdü:''Bakım problemi olduğu için yunusları göndermek istiyoruz. Görüşmelerimizi yaptık. En geç yarın akşam yunuslarımızı denizi olan bir bölgeye transfer ediyoruz. İzinlerimizi aldık. Fethiye'deki parkımızı böylece kapatmış oluyoruz. Ben halen Fethiye için Dolphin Park'ın kapatılmasının kayıp olduğunu düşünüyorum. Bu yunuslar eğitime müsait yunuslar. İnsanlar için çok faydalı işler yaptıklarını biliyoruz. Umarım Fethiye'ye ileri de böyle bir yerkazandırılır.''Ölüdeniz Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz ise iyi niyetle yapılan parkın yerli ve yabancıların tepkileri nedeniyle çalışmadığını kaydetti.Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı denetlemelerde yunuslarla havuzda yüzülmesinin yasaklandığına işaret eden Yılmaz, ''Bu havuz yap-işlet-devret modeli ile yapılmıştı. Belediye olarak herhangi bir zararımız yok. Mevcut park yeri aynı özelliğini park olarak koruyor'' diye konuştu.Yunus parkının açılmasına karşı çıkan çok sayıda vatandaş ve ilçede yerleşik yaşayan yabancılar protestolarda bulunmuştu.