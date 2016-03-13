Rus Donanması yunusları kullanacak

Yunusların gözle görülür herhangi bir yara izi taşımamaları ve sağlıklı dişlere sahip olmaları gerekiyor. Rus Donanması’nın aradığı ‘şişe burunlu yunuslar’, ‘afalina’ adı verilen bir yunus türü ve dünyanın tüm okyanuslarında yaygın olarak bulunuyor.

NTV'nin ABD’li haber kanalı CNN’e dayandırdığı habere göre, Rus Donanması’nın envanterine katmak için alacağını duyurduğu yunuslar 2,3 ile 2,7 metre uzunluğunda ve 3 ile 5 yaş arasında olacak.

Donanma ilk etapta 3 erkek ve 2 dişi yunusu envanterine katacak ve her bir yunus için 5 bin dolar ödeme yapacak.

Hayvanlar daha önce Rusya ve ABD tarafından çeşitli deniz görevlerinde kullanıldı.



Örneğin, deniz mayınlarının ve düşman dalgıçların keşfedilmesi hayvanlara verilen askeri görevler arasında.