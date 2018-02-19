T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yunusemre'den Afrin'deki Mehmetçik'e destek

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi, Afrin'deki Zeytin Dalı Harekâtı'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu, pilav hayrı yaptı

19 Şubat 2018 22:21

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu, pilav hayrı yaptı.
Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi, Türk Kızılayı Manisa Şubesi ile birlikte Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen kan bağışına Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, kent konseyi yönetimi, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, amaçlarının Mehmetçik\'in yanında olduklarını hissettirmek olduğunu dile getirdi. Başkan Çerçi ise Manisalılara birlik çağrısında bulunarak, \"Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde bugünleri de atlatacağız. Ülke olarak kalbimiz Afrin\'de Zeytin Dalı operasyonuna katılan askerlerimiz için atıyor. Umalım ki Afrin\'de Mehmetçiğimizin kanı akmasın, kana da ihtiyaç olmasın. Onlara buradan kanlarımızla, dualarımızla destek olalım istedik. Türkiye\'nin parçalanmasını isteyen bütün iç ve dış mihraklar ve onların besledikleri terör örgütleri, Türk askerinin karşısında yerle yeksan olacak. Ama düşmanın hilesi bitmez. Onun için uyanık olmak zorundayız. Neslimizi, gençliğimizi iyi eğitmek zorundayız. Her alanda yerli ve milli bir duruş gözetmemiz gerekiyor\" diye konuştu.
Konuşmaların ardından Çerçi ile Arslan, ilk olarak kan bağışında bulundu. Etkinlikte ayrıca Afrin\'de görev yapan ve şehit olan askerler için pilav hayrı yapıldı. Akşama kadar süren etkinlikte 50 ünite kan toplandı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KILIÇASLANMANİSA DHA MANİSA Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi Afrin Zeytin Dalı HarekâtıYunusemre Belediyesi Kent Konseyi Türk Kızılayı ManisaZeytin Dalı HarekâtıTemmuz Demokrasi MeydanıYunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24