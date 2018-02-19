Yunusemre'den Afrin'deki Mehmetçik'e destek

İlker KILIÇASLAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA\'da, Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi, Afrin\'deki Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu, pilav hayrı yaptı.

Yunusemre Belediyesi Kent Konseyi, Türk Kızılayı Manisa Şubesi ile birlikte Zeytin Dalı Harekâtı\'nda görev yapan askerlere destek olmak amacıyla kan bağışında bulundu. 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda düzenlenen kan bağışına Yunusemre Belediye Başkanı AK Partili Mehmet Çerçi, Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, AK Parti Yunusemre İlçe Başkanı Fatih Katıöz, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök, kent konseyi yönetimi, belediye başkan yardımcıları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yunusemre Kent Konseyi Başkanı Halil Arslan, amaçlarının Mehmetçik\'in yanında olduklarını hissettirmek olduğunu dile getirdi. Başkan Çerçi ise Manisalılara birlik çağrısında bulunarak, \"Millet olarak birlik ve beraberlik içerisinde bugünleri de atlatacağız. Ülke olarak kalbimiz Afrin\'de Zeytin Dalı operasyonuna katılan askerlerimiz için atıyor. Umalım ki Afrin\'de Mehmetçiğimizin kanı akmasın, kana da ihtiyaç olmasın. Onlara buradan kanlarımızla, dualarımızla destek olalım istedik. Türkiye\'nin parçalanmasını isteyen bütün iç ve dış mihraklar ve onların besledikleri terör örgütleri, Türk askerinin karşısında yerle yeksan olacak. Ama düşmanın hilesi bitmez. Onun için uyanık olmak zorundayız. Neslimizi, gençliğimizi iyi eğitmek zorundayız. Her alanda yerli ve milli bir duruş gözetmemiz gerekiyor\" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Çerçi ile Arslan, ilk olarak kan bağışında bulundu. Etkinlikte ayrıca Afrin\'de görev yapan ve şehit olan askerler için pilav hayrı yapıldı. Akşama kadar süren etkinlikte 50 ünite kan toplandı.



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