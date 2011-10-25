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Spor

Yunus Yıldırım'dan yalanlama İSTANBUL (A.A)

25 Ekim 2011 00:21

-Yunus Yıldırım'dan yalanlama İSTANBUL (A.A) - 24.10.2011 - FIFA Kokartlı hakem Yunus Yıldırım, 21 Ekim Cuma günü oynanan Medical Park Antalyaspor-Galatasaray maçı bitiminden sonra Sabri Sarıoğlu ile yaşadığı diyalogda, basında sözü geçen ifadeleri kullanmadığını bildirdi.  Futbol Federasyonu'nun internet sitesinde, bugün bir gazetede yayımlanan haber üzerine bu açıklamanın yapıldığı ifade edilerek, Yıldırım'ın şu sözlerine yer verildi: ''21 Ekim Cuma günü Antalya'da oynanan M.P. Antalyaspor-Galatasaray Spor Toto Süper Lig müsabakasının bitiminden sonra yardımcı hakemlerimin de bulunduğu esnada Galatasaray Futbol Takımının kaptanı Sayın Sabri Sarıoğlu ile yaşamış olduğum diyalogda, tarafımdan basında bahsi geçen ifadeler kullanılmamıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.''

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