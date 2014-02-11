Yunus Yıldırım: Penaltıyı uzak kaldığım için görmedim, 5. hakemi dinledim

Sivasspor- Fenerbahçe maçındaki hatalı kararları nedeniyle tepki toplayan hakem Yunus Yıldırım penaltı pozisyonuna çok uzak kaldığı için göremediğini söyledi.

Habertürk'te yer alan habere göre, Yunus Yıldırım, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp'in yanı sıra bazı kurul üyeleri ile konuşurken penaltı pozisyonuna çok uzak kaldığı için göremediğini, Meireles'e sarı kart göstermesinin de hatalı bir karar olduğunu söyledi.

5. hakem Murat Türker'den "Top göğüsten sekti" şeklinde uyarı aldığını vurgulayan Yunus Yıldırım, "Murat Türker'in uyarısını dikkate aldım. Pozisyonu iyi göremediğim için devam ettirdim. Ancak sonradan izlediğim zaman , pozisyonun çok net penaltı olduğunu gördüm. Maçın kaderi ile oynadığım ve herkesi zor durumda bıraktığım için çok üzüldüm. Kendimi affedemiyorum. İçim içimi yiyor. Böyle büyük bir hata bana hiç yakışmadı. Herkesten özür diliyorum. Bana güvenenleri mahcup ettiğim için inanılmaz derecede üzgünüm. Penaltı olduğunu nasıl göremedim, inanamıyorum. Ne diyeceğimi de bilemiyorum" şeklinde konuştu.

Fiziki müdahaleden Egemen'e kırmızı kart

Yunus Yıldırım, Egemen Korkmaz'ın kendisine fiziki müdahalede bulunması nedeni yle kırmızı kart gösterdiğini bildirdi. Raul Meireles'e çıkarttığı sarı kartta da hata yaptığını kabul eden Yıldırım, "Meireles'in vurma amacı niyetinde olmadığını düşündüm. Bu yüzden sarı kart çıkarttım. Oysa sonradan izlediğimde yanıldığımı anladım. Kırmızı göstermem gerekirdi" dedi.

Bu arada Merkez Hakem Kurulu'nun, Yunus Yıldırım'a Süper Lig'de sezon sonuna kadar maç vermeyeceği öğrenildi.