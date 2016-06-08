Yunus turu yerine yanlış gemiye binip Suriye'ye gittiler

Kıbrıs'ta bir barda sabaha kadar eğlenen üç İngiliz genç, yunus gözleme turuna çıkacakları tekne yerine yanlışlıkla başka gemiye binince kendilerini Suriye'de buldu.

Kıbrıs'ta bir kulüpte çalışan Lewis Ellis, Alex McCormick ve James Wallman Suriye'nin Tartus kasabasından Rus donanma üssüne götürüldü ve buradan Ada'ya geri gönderildi.

Daily Mail gazetesine konuşan İngilizler, yanlış gemide olduklarını yaklaşık 160 kilometrelik yolculuklarının yarısında fark ettiklerini söyledi.

Lewis Ellis, "Son bar 07.30'da kapandı. Sabah 9:00'da yunus izleme turumuz vardı. Şortlarımızı giymiştik. Sarhoştuk ve gemideki herkes yabancıydı. Yolun yarısında 'Kıyıdan neden bu kadar uzaklaştık?' diye birbirimize sorduk" dedi.

Ellis, cep telefonundan gittikleri yerin Suriye olduklarını öğrendiklerini ve buradan Rus üssüne götürüldüklerini anlattı.