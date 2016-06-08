T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunus turu yerine yanlış gemiye binip Suriye'ye gittiler

Sarhoş gençler, 160 kilometrelik yolculuktan sonra yanlış gemide olduklarını fark ettiler

08 Haziran 2016 20:32

Kıbrıs'ta bir barda sabaha kadar eğlenen üç İngiliz genç, yunus gözleme turuna çıkacakları tekne yerine yanlışlıkla başka gemiye binince kendilerini Suriye'de buldu.

Kıbrıs'ta bir kulüpte çalışan Lewis Ellis, Alex McCormick ve James Wallman Suriye'nin Tartus kasabasından Rus donanma üssüne götürüldü ve buradan Ada'ya geri gönderildi.

Daily Mail gazetesine konuşan İngilizler, yanlış gemide olduklarını yaklaşık 160 kilometrelik yolculuklarının yarısında fark ettiklerini söyledi.

Lewis Ellis, "Son bar 07.30'da kapandı. Sabah 9:00'da yunus izleme turumuz vardı. Şortlarımızı giymiştik. Sarhoştuk ve gemideki herkes yabancıydı. Yolun yarısında 'Kıyıdan neden bu kadar uzaklaştık?' diye birbirimize sorduk" dedi.

Ellis, cep telefonundan gittikleri yerin Suriye olduklarını öğrendiklerini ve buradan Rus üssüne götürüldüklerini anlattı.

ETİKETLER

Yanlış gemiyunustekneturuSuriye

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24