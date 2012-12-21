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Yunus Söylet bir kez daha rektör seçildi

istanbul Üniversitesi'nde yapılan oylama sonucunda 2013-2017 dönem rektörü Prof. Dr. Yunus Söylet oldu

21 Aralık 2012 10:24

 

İstanbul Üniversitesi'nde  (İÜ) dün yapılan oylamanın ardından Prof. Dr. Yunus Söylet aldığı 1207 oyla yeniden rektör seçildi.  İstanbul Üniversitesi Rektör Adayı Belirleme Seçimi oy sayımı saat 20.50’de sona erdi. 12 adayın yarıştığı seçimde Prof. Dr. Yunus Söylet, oyların yarısına yakınını alarak seçimi birinci sırada tamamladı.   Prof. Dr. Yunus söylet seçim sonrası yaptığı açıklama da seçimlerin demokratik bir ortamda yapıldığını, katılımın yoğun olduğunu, İstanbul Üniversitesi’nin tarihine yakışır bir seçim geçirdiğini söyledi. 
Bütün öğretim üyelerine katılımları için teşekkür eden Prof. Dr. Yunus Söylet, 4 yıllık çalışmalarının ve bu süre içinde yapmış olduğu 90 projenin öğretim üyelerinden büyük bir destek gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti. Prof. Dr. Yunus Söylet- “İstanbul Üniversitesi seçimini yaptı.” dedi.
 

Oy dağılımı

 
1. Prof. Dr. Yunus Söylet: 1207
2. Prof. Dr. Raşit Tükel: 631
3. Prof. Dr. Harun Cansız : 431
4. Prof. Dr. İbrahim Keleş: 107
5. Prof. Dr. Faruk Erzengin: 80
6. Prof. Dr. Mehmet Canatar: 13
7. Prof. Dr. Fadıl Ayan:  4
8. Prof.  Dr. Abdulbaki Kumbasar : 2
9. Prof. Dr. Hayati Tüfekçioğlu: 2
10. Prof. Dr. Zehreddin Aslan: 2
11. Prof. Dr. Cengiz Şen: 1
12. Prof. Dr. İrfan Öztürk: 1
 

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