Yunus polisinin organları 5 hastaya umut oldu

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA\'da, taksi ile çarpışması sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen Yunus motosikletinin sürücüsü polis memuru Hayrettin Yılmaz\'ın (29) organları, 5 hastaya nakledilmek üzere Ankara ve Bursa\'da götürüldü.

Kaza, geçen pazar günü, merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Caddesi\'nde meydana geldi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yunus timinde görevli, 2 yıllık polis memuru Hayrettin Yılmaz\'ın kullandığı motosiklet ile geri manevra yaparak, duraktan çıkmaya çalışan Sıtkı Dağ yönetimindeki taksi çarpıştı. Kazada, motosikletteki polis memurları sürücü Hayrettin Yılmaz ağır, Sezer Bektaş ve taksi sürücüsü Sıtkı Dağ ise hafif yaralandı.

Ağır yaralı Hayrettin Yılmaz\'ın, dün tedavi gördüğü Çekirge Devlet Hastanesi\'nde beyin ölümü gerçekleşti. Yılmaz\'ın organları, doktorların yaptığı görüşmenin ardından ailesi tarafından bağışlandı. Sabaha karşı hastanede yapılan operasyonla Yılmaz\'dan alınan kalp ve akciğer, ambulans helikopterle Ankara\'daki hastanelerde tedavi gören 2 hastaya, karaciğer Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ndeki hastaya, böbrekler ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi gören 2 hastaya nakledilmek üzere götürüldü.

Görev şehidi olan polis memuru Hayrettin Yılmaz\'ın cenazesi, bugün Bursa Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenecek törenin ardından memleketi Kırşehir\'e götürülerek, toprağa verilecek.



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