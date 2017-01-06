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Spor

Yunus Mallı, Wolfsburg'a transfer oldu

Yunus Mallı'nın Wolfsburg'la 5 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı

06 Ocak 2017 01:25

Bundesliga ekiplerinden Mainz'de forma giyen milli futbolcu Yunus Mallı, Wolfsburg'a transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada Yunus Mallı'nın Wolfsburg'la 5 yıllık sözleşme imzaladığı aktarıldı ve Türk futbolcuya başarılar dilendi. Öte yandan milli futbolcunun transferi için Wolfsburg kulübünün 12.5 milyon euro ödeme yaptığı da açıklandı.

Attığı gollerle takımını Bundesliga'da sırtlayan Yunus Mallı, Freiburg'a karşı attığı golle Bundesliga'daki 29. golünü kaydetmiş ve Mainz'in efsane oyuncusu Mohamed Zidan'ın gol rekoruna ortak olmuştu.

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Yunus MallıWolfsburgBundesligaMainz

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