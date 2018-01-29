Yunus Mallı attı, Wolfsburg kazandı

WfL Wolfsburg - Hannover 96: 1-0

Temel ELCİVAN-DUİSBURG/DHA

Almanya BundesLiga\'nın 20\'nci haftasında Wolfsburg, deplasmanda Hannover 96\'yı Yunus Mallı\'nın attığı golle 1-0 mağlup etti.

HDI Arena\'da 34 bin 300 taraftar önünde oynanan maçta Yunus Mallı ilk 11\'de sahaya çıktı ve 90\'ıncı dakikada yerini Sebastian Jung\'a bıraktı. Karşılaşmanın 72\'nci dakikasında sahneye çıkan Yunus Mallı, attığı golle takımını, Hannover 96 karşısında 1-0 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca, Yunus Mallı\'nın attığı golle Wolfsburg deplasmandan üç puanla döndü. Bu sonucun ardından konuk Wolfsburg puanını, 23\'e çıkarttırken, Hannover 96 ise 27 puanda kaldı.

Öte yandan Hannover 96\'da forma giyen Kenan Karaman, karşılaşmanın 75\'nci dakikasında Pirmin Schwegler\'in yerine oyuna dahil oldu.

BundesLiga\'da 20\'nci haftasında alınan toplu sonuçlar şu şekilde;

Eintracht Frankfurt - Mönchengladbach: 2 - 0

RB Leipzig - Hamburg: 1 - 1

Borussia Dortmund - Freiburg: 2 - 2

Stuttgart - Schalke 04: 0 - 2

Köln - Augsburg: 1 - 1

Bayern München Hoffenheim: 5 - 2

Werder Bremen - Hertha Berlin: 0 - 0

Bayer Leverkusen - Mainz 05: 2 - 0

Hannover 96 - Wolfsburg: 0 - 1