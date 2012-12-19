Dinçer: Yunus Emre'ye sansürü tartışmak öküz altında buzağı aramaktır

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Yunus Emre şiirinin sansürlendiğiyle ilgili olarak, 'Bunu öküz altında buzağı arama tartışması olarak görüyorum' dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, İstanbul 'da “Okullar Hayat Olsun Projesi" değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantı çıkışı basın mensuplarının soruların yanıtlayan Dinçer, ilköğretim ders kitaplarında Yunus Emre şiirinin sansürlendiği iddialarına ilişkin olarak, “Ben bu tartışmayı biraz öküz altında buzağı arama tartışması olarak görüyorum. Biz asla öyle bir şey düşünmeyiz. Piyasadan gelen kitapların kazanımlara uygun şekilde hazırlanıp hazırlanmadığını kontrol ederiz" dedi.

Üniversite sınavında Din Kültür ve Ahlak Bilgisi Dersi sorusunun sorulacak olmasını da değerlendiren Bakan Dinçer, “Biliyorsunuz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi anayasal olarak belirlenmiş ve zorunlu derslerimiz arasındadır. Bütün çocuklarınım bu dersleri alırlar zaten. Sadece azınlık okullarında bu ders verilmez. Azınlık okulunda verilmeyen derslerle ilgili soru sorulduğunda alternatif sorular sorulur. Tahmin ediyorum bu kararı veren YÖK ve ÖSYM buna benzer soruların cevaplarını vererek bunu hazırlamıştır. Dolayısıyla ben endişe edecek bir hususun olduğunu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

Sansürlenmişti

Radikal gazetesinin bugünkü manşetinde halk ozanı Yunus Emre ’nin 10. sınıf ‘Türk Edebiyatı Ders Kitabı’nda yer verilen ilahisindeki “Cennet cennet dedikleri/Birkaç köşkle birkaç huri/İsteyene ver onları/Bana seni gerek seni” dörtlüğünün, kitabın yayınevi olan Fırat Yayıncılık tarafından ‘sansürlendiği’ belirtilmişti. Kitabı inceleyen Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun da sansürlenmiş hali “Şiirden beklenen kazanımları sağladığı” görüşüyle onayladığı haberde yer almıştı.

Buzağı aranması normal

Talim ve Terbiye Kurulu’nun kitap inceleme biriminde uzun yıllar görev yapan, Eğitim-Sen yöneticisi Tuğrul Culfa, incelemenin belli kriterlere göre yapıldığına dikkat çekerek şöyle konuşmuştu: “Mesela Fuzuli’nin bir beyti alınıp incelenebilir; ama Yunus Emre’nin şiirinde yapılan yanlıştır. Talim ve Terbiye’nin inceleme esaslarına göre, bir şiir ders kitabına alınıyorsa bütünselliğinin korunması esastır. 7 dörtlük alınıp 3’ü alınmazsa orada öküzün altında buzağı aranır.”

Kaynak: radikal.com.tr