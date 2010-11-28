-YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ'NE BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ ASTANA (A.A)- 28.11.2010 - Kazakistan Yunus Emre Kültür Merkezi, ülkedeki kültür merkezleri arasında yapılan yarışmada birinci oldu. Kazakistan Kültür Bakanlığı'nın Astana'da Jastar Gençlik ve Kültür Sarayında düzenlediği, farklı ülkelere ait kültür merkezleri arasında, halk oyunları, şarkıları ve geleneksel ürünleri sergileyerek katıldığı yarışmada, Türkiye'yi temsil eden Yunus Emre Kültür Merkezi birincilik ödülünü aldı. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde Türkçe eğitimi alan kursiyerler, Sezen Aksu'nun ''Sen Ağlama'' şarkısını seslendirdi. ''Kına gecesi'' ve ''Kol bastı'' oyunlarını sergileyen kursiyerler, izleyenlerden büyük alkış aldı. Kazakistan Yunus Emre Kültür Merkezi Müdürü Dr. Mehmet Aslan yaptığı açıklamada, ''Biz burada henüz bir yaşımızı bile doldurmadık. Yıllardır burada bulunan kültür merkezlerinin katıldığı yarışmaya 20 gün gibi kısa bir sürede hazırlanarak büyük bir başarı elde ettik. Bundan dolayı çok mutluyum'' dedi. Yunus Emre Kültür Merkezi tarafından açılan stand da izleyenlerden büyük ilgi gördü.