Yunus ekibi uzun namlulu silahlarla vuruldu

T24- Diyarbakır'da polise düzenlenen silahlı saldırıda 1 polis şehit oldu, 1'i polis 3 kişi de yaralandı.





Alınan bilgilere göre, hırsızlık ve kapkaç suçlarına karşı devriye görevi yapan Güven Timleri'ne Alipaşa Mahallesi Turistik Caddesi üzerinde saldırı yapıldı. Uzun namlulu Kalaşnikof marka silahlarla polislere ateş açan 2 saldırgan, olayın ardından Sur ilçesinin ara sokaklarına kaçtı.





Saldırıda 2 polis, 1 esnaf ve yoldan geçen 1 vatandaş yaralandı. Yaralı polislerden biri tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polislerin saldırıya uğradığı yerde bulunan çocuk parkında kimsenin olmaması daha büyük bir faciayı önledi. Saldırganları yakalamak için Sur ilçesinde helikopter destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.





Olay yerinde incelemede bulunan Diyarbakır Valisi Mustafa Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devriye görevi yapan ve ''Yunus'' olarak tabir edilen polis ekibine uzun namlulu silahla saldırı düzenlendiğini belirterek, ''Saldırı da 1 polisimiz şehit oldu. 1'i polis 3 kişi de yaralandı. Eşkali belirlenen saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı'' dedi.



Diyarbakır'ın Sur ilçesinde güven timlerine yönelik düzenlenen saldırıda 1 polis memurunun şehit olması biri polis 3 kişinin de yaralanmasının ardından bölgeye sevk edilen Özel Harekat polisleri

tüm kentte arama başlattı.



Diyarbakır Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Suriçi'nin yanı sıra 2 kişi olduğu belirtilen teröristleri yakalamak için Benûsen Mahallesi ile Hevsel Bahçelerinde operasyon düzenledi. Polis Diyarbakır surlarına çıkarak, dürbünlerle teröristlerin kaçabileceği ihtimaline karşı bölgeyi incelemeye aldı. Aramalara helikopterler de katıldı.

