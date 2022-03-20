Yunus Akgün: Seneye Galatasaray'a döneceğim

Galatasaray'dan Adana Demirspor'a kiralık olarak gönderilen ve gösterdiği performans ile milli takıma çağrılan Yunus Akgün önemli açıklamalarda bulundu. Akgün, "Seneye döneceğim, Kerem'le oynamak isterim" dedi.

Sezon başında Galatasaray'dan kiralık olarak Adana Demirspor'a gelen ve takımında gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselen Yunus Akgün, Sarı-kırmızılı takıma geri dönüşü, Kerem Aktürkoğlu, Adana Demirspor'daki performansı, Arda Güler ve Milli Takım'a çağrılması hakkında açıklamalar yaptı.

21 yaşındaki Yunus Akgün bu sezon Adana Demirspor formasıyla çıktığı 31 resmi maçta 8 gol atıp 14 asist yaptı.

TV 100'e konuşan Yunus Akgün'ün açıklamaları şu şekilde:

A Milli Takım, çocukluktan beri hayalim. Çok heyecanlı ve gururluyum. Hevesliyim, bir an önce gidip oynamak istiyorum. Portekiz maçı bizim için önemli bir maç.

"Kerem'le oynamak isterim"

Kerem, benim çok yakın arkadaşım. Galatasaraylılar bana mesaj atıyor, 'sağda sen, solda Kerem' diye ben çok isterim. Beraber Galatasaray'a katkı vermek ve şampiyonluk yaşamak çok güzel olur. Seneye döneceğim, Kerem'le oynamak isterim. Keyif verebileceğimizi düşünüyorum. İkimizin de özellikleri benziyor.

Galatasaray'da büyüdüm, yetiştim, inşallah geri döndüğümde yarım kalan işi kupalarla, şampiyonluklarla tamamlarım.

"Türkiye'de Adana Demirspor ve Galatasaray dışında forma giymem"

Arda Güler'i, altyapıdan biliyordum, kalitesini belli ediyor. İnşallah Fenerbahçe Arda Güler'i elinde tutar ve şans vermeye devam eder. Ülkemiz çok büyük bir yetenek kazanabilir.

Galatasaray'dan Işıtan Gün, beni aradı, konuştuk. 'Beklentilerimiz yüksek, bir an önce bekliyoruz' dedi, ama hocayla bir konuşmam olmadı.

Büyük konuşmayayım ama Türkiye'de Adana Demirspor ve Galatasaray dışında forma giymem. İki takımı da çok seviyorum. Bir tarafta doğup büyüdüğüm, diğer tarafta kendimi gösterdiğim kulüp. Adana Demirspor'un bende yeri ayrı kalacak