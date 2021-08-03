Yunus Akgün'e Süper Lig'den iki talip

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor, Galatasaray genç kanat oyuncusu Yunus Akgün'e talip oldu.



2020-2021 sezonunda Adana Demirspor formasıyla iyi bir sezon geçiren ve TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaraylı Yunus Akgün'e iki Süper Lig kulübü yeniden talip oldu.

Adana Demirspor geçen sezon kiraladığı Yunus Akgün'ü bu kez bonservisiyle kadroya dahil etmek istiyor. Balotelli ve Belhanda gibi yıldızları kadrosuna katan Adana Ekibi 21 yaşındaki oyuncu için 400 bin euro teklif etti ancak sarı-kırmızılılar bu rakamı az buldu.

Fanatik gazetesinin haberine göre; Oğulcan Çağlayan'ın bonservisi karşılığında Galatasaray'dan 3 oyuncu talep eden Çaykur Rizespor Yunus Akgün'ü kadrosunda görmek istiyor. Ancak Yunus'un Karadeniz ekibine sıcak bakmadığı belirtiliyor.

Terim kadroda tutmak istiyor

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, 8+6 kuralı nedeniyle Yunus Akgün'ü bu sezon kadrosunda tutmaya kararlı. Geçen sezon Adana Demirspor'da 32 maçta 7 gol, 1 asistlik performans gösteren genç kanat oyuncusu yeni sezon idmanlarında da dikkat çeken bir görüntü çizmişti.