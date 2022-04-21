Yunus Akgün'den Galatasaray açıklaması

Adana Demirspor'da forma giyen Yunus Akgün, Trabzonspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Akgün, "Galatasaray’a döneceğim sözleşmem 2024’e kadar orada devam ediyor. Ancak şu anda onu çok düşünmüyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de 52 puanla 5. sırada bulunan Adana Demirspor, cumartesi günü saat 20.30’da evinde karşılaşacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.



Antrenman öncesi gazetecilere konuşan mavi-lacivertlilerin en formda isimlerinden Yunus Akgün ise Kasımpaşa maçındaki kötü futbolu unutturmak için Trabzonspor maçına iyi hazırlandıklarını belirtti.

Sezon sonu Galatasaray’a döneceğini belirten Akgün, "Galatasaray’a döneceğim sözleşmem 2024’e kadar orada devam ediyor. Ancak şu anda onu çok düşünmüyorum. Çünkü şu anda tek hedefimiz Adana Demirspor’u Avrupa’ya götürmek.



Sezon bitince oturup konuşacağız. Her takımın oyun sistemi farklı. Ben bu oyun sistemiyle Adana Demirspor’a tam uydum. Galatasaray’a gittiğimde oradaki hoca nasıl oynatacak, nasıl uyacağım göreceğiz. Trabzonspor maçını taraftarımızın desteğiyle kazanmak için sahada olacağız" şeklinde konuştu.