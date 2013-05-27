Yunanistan'da cami protestosu

Yunanistan'da aşırı milliyetçiler, hükümetin başkent Atina'da cami yapılmasına yönelik kararını protesto etti.

Aşırı milliyetçi Ulusal Cephe Partisi'ne üye 100'den fazla kişi 'Camilere Hayır' ve 'Şeriat İstemiyoruz' sloganlarıyla gösteri yaptı.

trtturk.com'un haberine göre, içlerinde rahibe kıyafeti giyen bir kadının da bulunduğu göstericiler, ülke ekonomik krizdeyken cami yapımına para ayrılmasının kabul edilemez olduğunu söylediler. Söz konusu caminin inşâsının gelecek yıl başlaması bekleniyor.

Atina, resmî bir caminin ve müslüman mezarlığının bulunmadığı tek Avrupa Birliği başkenti konumunda. Kentte Türk azınlık ve diğer Müslümanlar, garajlarda ve bodrum katlarda namaz kılmak zorunda kalıyor. Yunanistan, uzun yıllar boyunca Atina'ya cami yapılması konusunu Arap ülkeleriyle müzakere etmişti.