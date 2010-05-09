Yunanlıların yarıya yakını iflası tercih ediyor

T24 - Yunanistan'da yapılan kamuoyu yoklamasının halkın yüzde 56.3 oranındaki kesiminin ''kemer sıkma'' politikası çerçevesinde alınan ekonomik önlemleri, ülkenin iflas etmesine tercih ettiğini ortaya koyduğu bildirildi.





''Kapa Research'' Araştırma Şirketi tarafından yapılan yoklamanın, katılımcıların yüzde 55.2 oranındaki bölümünün ''bütçe açığının daraltılması yolunda alınan ekonomik önlemleri kabul ettiğini'', yüzde 56.3 oranındaki kesimin ise ''maaşlarının kesintiye uğramasını ülkenin iflas etmesine yeğlediğini'' gösterdiği belirtildi.





Araştırma, halkın yüzde 74.8 oranındaki bölümünün ''Yunanistan'ın Avro kuşağında kalması gerektiğini'' savunduğunu ortaya koydu.





Öte yandan, Atina'da geçtiğimiz hafta yapılan, 3 kişinin yaşamını yitirdiği ekonomik önlemleri protesto gösterilerinin sürdürülmesi gerektiğine inanların ise katılımcıların yüzde 53.2 oranındaki bölümünü teşkil ettiği kaydedildi.





Bu arada ''MRB'' Araştırma Şirketi'nin kamuoyu yoklaması ise halkın yüzde 37.9'unun ''En uygun başbakan'' sorusuna ''Kimse'' yanıtını verdiğini ortaya koydu.





Halkın, yüzde 43,5'inin ''hayal kırıklığı'', yüzde 40.8'inin ''öfke'', yüzde 34.1 oranındaki bölümünün ise içinde bulunulan durumdan ''utanç'' hissettiği belirtildi.





Geçtiğimiz şubat ayında yapılan yoklamada ülkenin borç batağından çıkması için fedakarlıkta bulunmaya hazır olduğunu söyleyenlerin, halkın yüzde 59'unu oluşturduğu hatırlatılırken, mayıs ayı itibariyle ise bu oranın yüzde 31.1 olarak şekillendiği kaydedildi.





Yoklama ayrıca, halkın yüzde 52.2 oranındaki kesiminin hükümetin başka metotlar kullanarak AB-IMF destek mekanizmasını devreye koymaktan kaçınabileceğine inandığını ortaya koyarken, katılımcıların yüzde 59.1 oranındaki bölümünün destek mekanizmasının işleve konulabilmesi için yapılan fedakarlıkların sonuç getirmeyeceğini savunduklarını gösterdi.





Halkın yüzde 45'i ''ekonomide iyileşmenin görülmesi için 10 yıl beklenmesi gerektiğini'' söylerken, yüzde 77.7 oranındaki kesim önümüzdeki 3 yıl süresince yeni ekonomik önlemler getirilmesini beklediği vurguladı.





Diğer yandan, ''Alco'' araştırma şirketinin yaptığı kamuoyu yoklamasına göre ise halkın yüzde 54.2'si AB-IMF destek mekanizmasının işleve konulmasından yana olurken, yüzde 33,2 oranındaki kesim ülkenin krizden tek başına çıkmasını tercih ettiğini kaydetti.





''Public Issue'' araştırma şirketinin yoklamasında, halkın yüzde 66'sı ekonomik önlemlere karşı olduğunun altını çizerken, yüzde 68 oranındaki kesim protesto gösterilerine gidilmesinden yana olduğunu kaydetti.





Katılımcıların yüzde 39 oranındaki bölümü ise söz konusu protesto gösterilerinde faal olarak yeralma taraftarı olduğunu açıkladı.