Yunanlıların sevmediği liderler: Bush ve Erdoğan

Yunanistan’da yayımlanan Elefteros Tüpos gazetesinde yer alan haberde, dünyadaki milyonlarca Yunanın en itici bulduğu iki liderin ABD Başkanı George Bush ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan olduğu belirtildi.



Haberde, araştırmanın kesin sonuçlarının 28-29 Kasım tarihlerinde Yunan dışişleri yetkilileri tarafından açıklanacağı ifade edildi.



Araştırmaya göre, dünyanın çeşitli ülkelerinde yaşayıp, önemli bölümü bulundukları ülkelerin vatandaşı olan Yunanlılar, en sempatik lider olarak Fener Rum Patriği Bartholomeos’u seçtiler. Fener patriğinin yanında Yunanistan’ın şu anki Cumhurbaşkanı Karolas Papulyas ile eski Cumhurbaşkanı Kostis Stefanopoulos sempatik liderler arasında yer aldı.



Güvenilmez ülkeler



Yunanistan dışişlerinin anketine göre, dünyadaki Yunanlar ABD yerine kesinlikle AB’ye güvenmeyi tercih ediyorlar. En güvenilir ülkeler olarak Fransa ve Almanya’yı gösteren Yunanların güvenmedikleri ülkeler sıralamasında İngiltere, İsrail ve ABD ilk sıralarda yer alıyor.



Araştırmada, dünya Yunanlarının yüzde 51’i kiliseye olan bağlılıklarını dile getirirken, bu oran Yunanistan içinde yüzde 54 olarak saptandı. Dünyadaki Yunanların 10’da 9’unun, çift pasaportlu olarak, ülkelerinin vatandaşlıklarını korurken, kendi öz değerlerinden taviz vermedikleri de ortaya çıktı. Araştırma sonuçlarında ABD’nin son 10 yıl içinde izlediği dünya politikaları ile Yunanların Türkiye’ye olan tarihsel güvensizliklerinin etkili olduğu sanılıyor.



