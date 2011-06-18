-YUNANLILARA ''SABIR'' ÇAĞRISI ATİNA (A.A) - 18.06.2011 - Yunanistan'da, yeni Maliye Bakanı Evangelos Venizelos, ''orta vadeli bütçe planında değişiklik yapma olasılığı olduğunu'' belirterek, ''mali hedeflerin tutturulması için başka yöntemler bulunduğunu'' söyledi. Venizelos, katıldığı bir televizyon programında, orta vadeli planın onaylanmasının AB ülkeleri için büyük sembolik önem taşıdığını söyleyerek, ''olduğu şekilde onaylanmasının beşinci yardım dilimi ve yeni yardım paketi için bir 'güven pasaportu' olarak görüldüğünü'' ifade etti. Bununla birlikte, konunun fazla 'abartılmaması' gerektiğini dile getiren Venizelos, ''Troyka ile sürekli müzakere aşamasındayız. Orta vadeli plan, belirli hedeflerin tutturulmasına yönelik bir yükümlülük. Uygulamayla ilgili yöntemler daha sonra belirlenecektir. Mali hedeflerin tutturulması için başka yöntemler de var'' dedi. Venizelos, kabinede yapılan değişikliğin hükümetin ekonomi politikasına ne şekilde yansıyacağına ilişkin sorular üzerine, halkın ve piyasaların ne durumda bulunduğunun bilincinde olduğunun altını çizerek, ''tüm dikkatinin gerçek ekonomiye ve halkın bıkkınlığına yönelik olacağını'' söyledi. İnsanların, özverilerinin ve çabalarının bir başlangıcı ve sonu olduğunu bilmek istediğini, sürekli yeni tedbirler ve yeni fedakarlıklar duymak istemediğini ifade eden Venizelos, ''İşe orta vadeli planla başlıyoruz. Planda düzeltmeler yapıldı ancak, bunların alacaklılarımız tarafından onaylanması lazım. Aynı zamanda, ağırlıkların daha adil bir şekilde bölünmesi amacıyla yeni vergilendirme sisteminin yaşama geçirilmesi için müzakere başlatıyoruz. Ancak, 5. taksidin serbest bırakılması için planın onaylanması ve borçların korunması ile uygulanabilirliği güvence altına alınması lazım. Yunan halkına sabır ve metanet diliyorum'' diye konuştu. Venizelos, hükümetin mali krizle mücadelede ''bazı yanlışlar yaptığını'' belirterek, muhalefete ve parlamento önünde protestolarını sürdüren ''bıkkın ve öfkelilere'' yeniden diyalog çağrısında bulundu.