Yunanlılar toplu halde göç etmeye başladı

T24 - Yunanistan’da, mali krizin yarattığı belirsizliğin "Yunan halkının toplu halde ülke dışına göç etmeye başlamasına yol açtığı" bildirildi.



Yunan basını, "Yunanistan’da ekonomik kriz nedeniyle son günlerde geniş çaplı göçün yaşandığını" belirttiği haberlerinde, "yapılan kamuoyu araştırmalarında, ülkede 10 kişiden dokuzunun ülke dışına göç etmeyi düşündüğünün belirlendiğini" kaydetti.



Ülke dışına göç edenlerin birinci tercihinin Kıbrıs Rum Kesimi olduğu ifade edilen haberlerde, "ekonomide zamanında iyileşme görülmezse yurt dışına kaçışların genel göç dalgasına dönüşebileceği" belirtildi.



Atina’da yayımlanan Ethnos gazetesi, "Yunanlıların Kıbrıs’a toplu kaçışı" başlıklı haberinde, "Yunanistan’ın IMF’ye olan başvurusunun, ülkenin iflas etmesi tehdidinin ve yüksek işsizlik oranının çok sayıda Yunanlıyı ilk güvenli Avrupa ’limanı’ olan Kıbrıs’a yönlendirdiğini" yazdı.



"Ülke dışına giden Yunanlılarla birlikte banka hesapları da göç ediyor" diye yazan Ethnos gazetesi, paralarına Kıbrıs’ta "sığınak" arayan Yunanlılardan Kıbrıs Rum kesiminin Atina büyükelçiliğine "yağmur gibi telefonlar geldiğini" bildirdi.



Kathimerini gazetesi de "Ülke dışına yeni bir göç dalgası" başlığıyla yayımladığı haberde, "Gelecekle ilgili belirsizlik ve güvensizlik Yunanlıları ülke dışına göç etmeye iterken, ülkedeki ekonomik krizin, ülke dışında yaşayan Yunanlıların da anavatana dönme özlem ve arzularından daha baskın geldiğini" yazdı.



Kathimerini, "ülke dışına göç edenlerin büyük bölümünü yüksek lisans sahibi gençlerin ve meslek sahiplerinin oluşturduğunu, binlerce kişinin de iş bulmak ümidiyle yurt dışında yaptıkları başvurularına yanıt beklediğini" kaydettiği haberinde, "Ufukta bir an önce (ekonomide) iyileşmeye yönelik işaretler gözükmezse Yunanlı genç bilim adamlarının ülke dışına gitme eğilimlerinin akın haline gelebileceği" görüşüne yer verdi.







