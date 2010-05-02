T24 LogoT24 Logo
Dünya

Yunanlılar toplu halde göç etmeye başladı

Yunanistan’da, mali krizin yarattığı belirsizliğin "Yunan halkının toplu halde ülke dışına göç etmeye başlamasına yol açtığı" bildirildi.

02 Mayıs 2010 03:00

T24 - Yunanistan’da, mali krizin yarattığı belirsizliğin "Yunan halkının toplu halde ülke dışına göç etmeye başlamasına yol açtığı" bildirildi.

Yunan basını, "Yunanistan’da ekonomik kriz nedeniyle son günlerde geniş çaplı göçün yaşandığını" belirttiği haberlerinde, "yapılan kamuoyu araştırmalarında, ülkede 10 kişiden dokuzunun ülke dışına göç etmeyi düşündüğünün belirlendiğini" kaydetti.

Ülke dışına göç edenlerin birinci tercihinin Kıbrıs Rum Kesimi olduğu ifade edilen haberlerde, "ekonomide zamanında iyileşme görülmezse yurt dışına kaçışların genel göç dalgasına dönüşebileceği" belirtildi.

Atina’da yayımlanan Ethnos gazetesi, "Yunanlıların Kıbrıs’a toplu kaçışı" başlıklı haberinde, "Yunanistan’ın IMF’ye olan başvurusunun, ülkenin iflas etmesi tehdidinin ve yüksek işsizlik oranının çok sayıda Yunanlıyı ilk güvenli Avrupa ’limanı’ olan Kıbrıs’a yönlendirdiğini" yazdı.

"Ülke dışına giden Yunanlılarla birlikte banka hesapları da göç ediyor" diye yazan Ethnos gazetesi, paralarına Kıbrıs’ta "sığınak" arayan Yunanlılardan Kıbrıs Rum kesiminin Atina büyükelçiliğine "yağmur gibi telefonlar geldiğini" bildirdi.

Kathimerini gazetesi de "Ülke dışına yeni bir göç dalgası" başlığıyla yayımladığı haberde, "Gelecekle ilgili belirsizlik ve güvensizlik Yunanlıları ülke dışına göç etmeye iterken, ülkedeki ekonomik krizin, ülke dışında yaşayan Yunanlıların da anavatana dönme özlem ve arzularından daha baskın geldiğini" yazdı.

Kathimerini, "ülke dışına göç edenlerin büyük bölümünü yüksek lisans sahibi gençlerin ve meslek sahiplerinin oluşturduğunu, binlerce kişinin de iş bulmak ümidiyle yurt dışında yaptıkları başvurularına yanıt beklediğini" kaydettiği haberinde, "Ufukta bir an önce (ekonomide) iyileşmeye yönelik işaretler gözükmezse Yunanlı genç bilim adamlarının ülke dışına gitme eğilimlerinin akın haline gelebileceği" görüşüne yer verdi.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Necip Hablemitoğlu cinayetinden aranan ve Ukrayna'ya iltica eden Gökhan Bozkır...

Mahkeme, AİHM kararına rağmen Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verdi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24