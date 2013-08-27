Yunanlılar tarihi geçmiş ürünleri tüketecek



Ekonomik krizin vurduğu Yunanistan'da, marketlerde son kullanım tarihi sona eren yiyecek ve içeceklerin düşük fiyatlarla yeniden tüketicilerin tercihine sunulması kararlaştırıldı.

Başkent Atina’nın da içerisinde bulunduğu ve ülke nüfusunun yarısına yakın bölümünün yaşadığı Attiki bölgesinde Atina Esnaflar Odası’nın kararıyla 1 Eylül’den itibaren başlayacak uygulama kapsamında, market ve bakkallarda ayrı bölümlerde üzerinde “saklanabilirliği sona ermiş mamul” etiketiyle raflarda yerini alacak. Kullanım tarihi sona ermiş yiyeceklerin sağlığa zarar vermeyecek şekilde korunma ve tüketilme sorumluluğu ise satıcıya ait olacak. Belirli koşullar altında tüketiciye sunulacak yiyecek ve içeceklerin üzerine yazılacak yeni kullanım tarihleri ürün özelliğine göre üç aya kadar uzatılabilecek ve restoran, yemekhane gibi geniş kitlelere hizmet veren yerlerde kullanılamayacak.