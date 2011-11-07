Yunanlılar Cayenne’leri yakıyor!





T24- Ülkeyi ve vatandaşlarını iflasa götüren ekonomik kriz patlamadan önce aşırı borçlanma ile aldıkları lüks otoları elinden çıkaramayan ve masraflarını da karşılayamayan Yunanlılar Porsche Cayenne gibi SUV’leri yakıyor.





Milliyet'in haberine göre, “Thema” gazetesi, 2011’de polis ve itfaiyeye “failleri bulunamayan”, “şüpheli” bine yakın lüks oto yangını kaydedildi. Otolarını yakanlar, yangın sigortası tazminatını hedefliyor.

‘Söndürmekten bıktık’





Atina itfaiyesi yetkilileri, ortaya çıkan ilginç durumu “Porshe Cayenne söndürmeye gitmekten usandık, ikide bir bu tür yangına koşuyoruz” ifadesiyle anlattılar. Polis yetkililerine göre ise, “otoları yakmak için kullanılan malzemeler ve uygulanan tekniklerin amatörce oluşunun” otoları sahiplerinin yaktıklarının göstergesi ancak, suç duyurusunda bulunabilmek için eylemi kanıtlamanın güç.

Konu hakkında Palmos Sigorta Şirketi genel müdürü Konstantinos Luludakis gazeteye demecinde “lüks otoların yakılması son dönem çok arttı, sigorta şirketleri tazminat ödeyemeyecek duruma geldi” dedi.





Erken seçim hükümetinde uzlaşı





Bu arada Yunanistan’da, Başbakan Yorgo Papandreu ve ana muhalefet Yeni Demokrasi Partisi (ND) lideri Andonis Samaras’ın, hükümetin istifa etmesi ve ülkeyi en kısa zamanda erken seçime götürecek geçici bir hükümet oluşturulması konusunda anlaştığı bildirildi. Yunanistan Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı konutunda Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas başkanlığında Papandreu ve Samaras’ın katılımıyla gerçekleştirilen üçlü toplantıda, 26 Ekim’de gerçekleştirilen AB zirvesinde Yunan ekonomisiyle ilgili alınan kararları uygulayacak ve ardından da ülkeyi erken seçime götürecek geçici bir hükümet oluşturulması konusunda taraflar arasında anlaşmaya varıldığı bildirildi.

