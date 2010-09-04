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Ekonomi

YUNANLILAR 22 MİLYAR EURO'YU YURT DIŞINA KAÇIRMIŞ   ATİNA (A.A)

04 Eylül 2010 17:24

-YUNANLILAR 22 MİLYAR EURO'YU YURT DIŞINA KAÇIRMIŞ   ATİNA (A.A) - 04.09.2010 - Yunanistan'da, mali krizin yarattığı belirsizlik yüzünden bankalardaki hesaplardan çekilerek yurt dışına götürülen miktarın 22 milyar Euro'yu bulduğu bildirildi. Yunan basınında çıkan haberlerde, ''Mali kriz nedeniyle ülkenin iflas etmesinden korkan Yunanlıların 2010 yılının ilk altı ayında üç büyük bankadaki hesaplarından, tüm bankalardaki yatırımların yüzde 10'una tekabül eden 22 milyar Euro'luk bir meblağı çekerek yurt dışına götürdükleri'' belirtildi. Yatırımcıların hesaplarındaki paraları çekmeleriyle bankalarda oluşan açığın devlet güvencesiyle Avrupa Merkez Bankası'ndan alınan kredilerle kapatıldığı kaydedilen haberlerde, ''Bu durumun Kıbrıs (Rum) bankalarına yaradığı'' kaydedildi. To Vima gazetesi, ''İflas korkusuyla altı içinde bankalardaki yatırımların yüzde 10'u kanatlanarak uçtu'' başlıklı haberinde,  ''Yunanistan'daki bu olumsuz durumdan Kıbrıs (Rum) bankaları yararlandı. Bankalar parmağını kıpırdatmadan yılın ilk altı ayı içerisinde 8,7 milyar Euro'nun yerel sistemlerine aktığını gördüler'' ifadelerine yer verdi. Bu arada, Yunan hükümetinin vergi kaçakçılığıyla ilgili başlattığı geniş çaplı mücadele çerçevesinde, Yunan vatandaşlarının yurt dışındaki banka hesaplarını mercek altına aldığı bildirildi.

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