Yunanlı vekilden tarihi 'Anıtkabir' gafı

T24- Nafplion Festivali’ne katılan Türk ressam Hatice Kumbaracı Gürsöz’ün dağıttığı masa takvimindeki Anıtkabir’i Akropolis zanneden aşırı milliyetçi LAOS Partisi Milletvekili Velopulos, “Akropolis’in Türk bayrağı ve Atatürk siluetiyle resmedilmesi kabul edilmez” diyerek soru önergesi verdi.









Hürriyet'in haberine göre, daha önce Yunanlı meslektaşı Sofia Kalogeropulu ile Atina’da sergi açan Türk ressam Hatice Kumbaracı Gürsöz, 17-26 Haziran’da Türkiye’nin konuk ülke olduğu Nafplion şehri festivaline katıldı. Yunanlıların 1829-1834 yılları arasında ilk başkenti olan Nafplion’daki sergide eserleri yer alan Gürsöz, davetlilere dağıtılmak üzere, tabloların olduğu bir masa takvimi de getirdi. Takvimde ressamın ‘Ata’ya saygı’ adlı tablosunun fotoğrafı da bulunuyordu. Sözkonusu eser Türkiye’deki başka bir sergide olduğundan Nafplion’daki sergide teşhir edilmedi. Abdi İpekçi Barış ve Dostluk Ödülü sahibi sanatçının ‘Akropol’de Dostluk’ adlı başka bir eseri sergide yer aldı.





Tepki çeken tablo





Masa takvimindeki ‘Ata’ya saygı’ tablosunun fotoğrafı, Yunanistan’da aşırı milletçi çevrelerin büyük tepkisine yol açtı. Aşırı milletçi LAOS Partisi Selanik Milletvekili Kiriakos Velopulos da, tablodaki Anıkabir’i tarihi Akropolis mabedi zannederek parlamentoya soru önergesi verdi. Velopulos “Akropolis’in Türk bayrağı ve Atatürk siluetiyle resmedilmesi kabul edilmezdir” diyerek, İçişleri Bakanı’na hesap sordu. Yunan milletvekilinin soru önergesi üzerine internetteki bloglarda, festivalde Türkiye’yi konuk ülke olarak çağırdığı için Nafplion Belediye Başkanı Panayotis Anagnostaras’a edilmedik hakaret bırakılmadı. Beledeyi başkanı bloglarda ‘vatan haini’ bile ilan edildi.





Akropolis’i görmediniz mi





Milletvekili Velopulos’un soru önergesi üzerine İçişleri Bakanılığı bir yazı ile belediye başkanından izahat istedi. Gerçeğin anlaşılması gecikmedi. Belediye Başkanı Anagnostaras sert bir açıklama yaparak, “Bir kimse Atatürk’ün mezarını görmemiş olabilir. Ancak Atatürk’ün mezarını Akropolis zanneden ya hiç Akropolis’i görmedi ya da Nafplion’da karışıklık çıkmasını isteyen hastalıklı bir beyindir. Birileri sütunlu her binayı Akropolis mi sanıyor” dedi. Belediye Başkanı bununla da kalmadı. “Nafplion Festivali’nde “Türk müziği propagandası yapıldı” diye tepki gösteren milliyetçi çevrelere de “Türk sanatçılar yabancı bestecilerin de eserlerini seslendirdiler. Yoksa Mozart, Lizst, Beethoven Türk mü? Ya da Türk ajanı mı?” diyerek dalga geçti. Gafının ortaya çıkması üzerine milletvekili Velopulos soru önergesini geri çekti.





Ben Konyalıyım





Telefonla görüştüğümüz milletvekili Velopulos, önce Türkçe “Hoş geldiniz” dedi ardından da Konya asıllı olduğunu söyledi. Velopulos “Evet yanlış oldu. Çalışma arkadaşlarım yanlış bilgilendirdiler. Türkler ve Yunanlılar ortak kültürlerini, ortak tarihlerini idrak ederlerse her şeyin halledilmesi kolaylaşacak” diye konuştu. Ressam Hatice Kumbaracı Gürsöz de, “Belediye Başkanı Anagnostaras’ın açıklaması birşey söylememi gereksiz kılacak kadar güzeldi. Biz sanatçıların eserlerimizdeki sevgi ve dostluk mesajlarımızla iki ülke arasındaki soğukluğu dostluğa dönüştürebileceğimize eminim” dedi.