-YUNANLI TARAFTARLAR YARIN GELECEK İSTANBUL (A.A) - 25.08.2010 - UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe ile karşılaşacak Yunanistan'ın PAOK takımının taraftarları, yarın otobüslerle İstanbul'a gelecek. Selanik'ten sabah otobüslerle yola çıkacak Yunanlı taraftarları, sınırı geçtikten sonra güvenlik güçlerinin eşliğinde Silivri'ye gelecek bir süre burada bekletildikten sonra İstanbul'a hareket edecek. Yunanlı taraftarları taşıyan otobüsler, çevik kuvvet eşliğinde Kadıköy'deki eski Salı Pazarı'na gelerek, buraya park edecek. PAOK'lu taraftarlar, buradan yine polislerin eşliğinde stada alınacak. Bu arada Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda PAOK'lu taraftarlara ayrılan 2 bin 500 biletin tamamının satıldığı bildirildi. -FENERBAHÇELİ TARAFTARLAR MAÇI BEKLİYOR- Fenerbahçeli taraftarlar, yarınki maç için çeşitli pankartlar hazırlayarak, maçı bekliyor. Fenerbahçe taraftarlar, siteleri ''antu.com''un girişinde yarınki maçla ilgili ''Kadıköy'de hesap zamanı'' başlığıyla bir video yayınlandı. Videoda ilk maçta PAOK'lu taraftarların açtığı bir pankart gösterilerek, ''Burası İstanbul, burası Kadıköy, buradan çıkış yok. 1 hafta önce Selanik'te taraftarımıza, Yunan polisi tarafından yapılan çirkin davranışı unutmadık'' yazıları yer aldı. Zaman zaman Türk bayrağının gösterildiği videoda İstanbul haritasının üzerinde atıyla Fatih Sultan Mehmet'in olduğu ''İstanbul since 1453'' yazılı pankarta da yer verildi. -PAOK, FENERBAHÇE MAÇI HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI- PAOK takımı, maçın hazırlıklarını tamamladı. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda teknik direktör Pavlos Dermitzakis yönetiminde yapılan ve ilk 15 dakikası basına açık olan idmanda, futbolcular taktik ağırlıklı bir çalışma yaptı. PAOK'ta ilk maçta kırmızı kart gören Vitolo ve sarı kart cezalısı olan Ivic, yarınki maçta forma giyemeyecek. Yunan ekibinin muhtemel 11'i şöyle: Kresic, Boussaidi, Contreras, Malezas, Lino, Sorlin, Pablo Garcia, Fotakis, Vierinha, Salpingidis, Muslimovic