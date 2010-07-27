-YUNANLI GAZETECİNİN ÖLDÜRÜLMESİ ATİNA (A.A) - 27.07.2010 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da geçen hafta Sokratis Giolias adlı Yunanlı gazetecinin öldürüldüğü saldırıyı, ''Fanatik Devrimciler'' örgütünün üstlendiği bildirildi. Yunan medyası, Atina'da yayımlanan Ta Nea gazetesini bugün telefonla arayan ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin, eylemi örgüt adına üstlendiğini duyurdu. Haberlerde, terörle mücadele ekiplerinin henüz konuyla ilgili bir açıklamada bulunmadıkları kaydedildi. Başkentin İliupoli semtindeki evinin önünde, 19 Temmuz'da polis kılığına girmiş kişilerce öldürülen, Thema adlı radyo kanalının yöneticisi Giolias (37), evli ve 2 yaşında bir çocuk sahibiydi. Öte yandan, ilk kez 3 Şubat 2009'da Atina Koridalos Cezaevi önündeki polis noktasına yaptığı silahlı saldırıyla adını duyuran ''Fanatik Devrimciler'' örgütü, 10 gün sonra da özel Alter televizyon kanalının otoparkında araçlara ateş açmıştı. Örgüt, Atina'nın Patisia semtinde 17 Haziranda düzenlediği silahlı saldırıda da, ELA (İhtilalci Halk Mücadelesi) terör örgütü davasında tanıklık yaptığı için tanık koruma programına alınan bir kişinin evinin önünde nöbet tutan polisi öldürmüştü. Sözkonusu saldırı sonrasında Ta Nea gazetesini telefonla arayan ve kimliği belirlenemeyen bir örgüt üyesi, ''yeni saldırılar yapılacağı'' tehdidinde bulunmuştu.