-YUNANLI GAZETECİ EVİNİN ÖNÜNDE ÖLDÜRÜLDÜ ATİNA(A.A) - 19.07.2010 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da düzenlenen silahlı saldırıda bir gazeteci hedef alındı. Yunan medyası, bir radyo kanalının yönetiminde bulunan Sokratis Giolias'ın (37), başkentin "İliupoli" semtinde bulunan evi önünde, bu sabah saat 05.26'da, polis kılığına girmiş kişilerce öldürüldüğünü duyurdu. Saldırganların, eylem sonrasından bölgeden kaçtıkları açıklandı. Saldırının terör eyleminden çok kişisel anlaşmazlık sebebiyle gerçekleştirilmiş olması olasılığı üzerinde durulduğu belirtilen haberlerde, polisin olay yerinde yaptığı araştırmada 20 adet boş mermi kovanı bulunduğu kaydedildi. Giolias, evli ve 2 yaşında bir çocuk sahibiydi.