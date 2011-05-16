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Dünya

YUNANLI DİPLOMATLARDA İŞ BIRAKTI ATİNA (A.A)

16 Mayıs 2011 14:44

-YUNANLI DİPLOMATLARDA İŞ BIRAKTI ATİNA (A.A) - 16.05.2011 - Yunanlı diplomatlar, ekonomik ve çalışma koşullarını protesto etmek amacıyla iş bıraktılar. Yunan medyası, Diplomatik Çalışanlar Birliği'nin (EDY) kararıyla yapılan eylemin 11.00-14.00 saatleri arasında olacağını aktardı. Diplomatların talepleri arasında ödeneklerden daha fazla kesinti yapılmaması, dış ülkelerde görevli diplomatik çalışanlara maaşlarının zamanında gönderilmesi gibi unsurlar bulunuyor. Eylem süresince gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, güvenlik personelinin görev yapacağı bildirildi. Yunanistan'da geçen yıl 7 Nisan'da da Dışişleri Bakanlığı ve tüm yurt dışı temsilciliklerde çalışan 2 binden fazla personel, ''hükümetin vergilendirme yasasını'' protesto için 48 saatlik greve gitmişti.

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