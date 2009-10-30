Yunanlı bakanın evine bombalı saldırı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da eski Milli Eğitim Bakanı ve ana muhalefet partisi Yeni Demokrasi (YDP) milletvekili Marietta Yannaku'nun evinin bulunduğu binanın hedef alındığı bombalı saldırının “Ateş Hücreleri” adlı terör örgütü tarafından düzenlendiği olasılığı üzerinde durulduğu bildirildi.



Yunan basın-yayın organları, polis kaynaklarına dayandırdıkları haberlerinde, saat 04.32'de gerçekleştirilen saldırıda zaman ayarlı patlayıcının bir tencerenin içinde binanın önüne yerleştirildiğini, bunun da benzer eylemleri nedeniyle “Ateş Hücreleri”ni akla getirdiğini duyurdular.



Haberlerde, Terörle Mücadele ekiplerinin olay yerindeki araştırmalarını sürdürdükleri de kaydedildi. Yannaku'nun Kato Patisia semtindeki evinin bulunduğu apartmanın girişinde sabaha karşı, ciddi maddi hasara yol açan bir patlama meydana gelmişti.



Saldırı öncesinde Elefterotipiya gazetesi ile özel ALTER televizyonunu telefonla arayan, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, patlayıcı maddenin 20 dakika içinde infilak edeceği ihbarında bulunmuştu.



Öte yandan, “Ateş Hücreleri” geçtiğimiz 2 Ekimde Atina'da bir kişinin yaralandığı bombalı saldırıyı üstlenmişti. Polisin bir süre önce kentin Halandri semtinde bir hücre evine düzenlediği baskında 4 üyesi gözaltına alınan örgütün, internet aracılığıyla yayımladığı bildiride, eski Başbakan Kostas Karamanlis'in, Pedion tu Areos Meydanı'nda miting yaptığı sırada yakındaki Gilfordu Caddesi'nde bir çöp tenekesine ev yapımı patlayıcı yerleştirilmesi eylemini üstlendiği kaydedilmişti.



Örgüt, hücre evi operasyonu nedeniyle bundan böyle gazeteci, polis ve savcıların hedef alınacağı eylemler gerçekleştireceğini de bildirmişti.

Adı son bir yıl içinde duyulan “Ateş Hücreleri”, Eylül ayı başında Selanik kentindeki Makedonya-Trakya Bakanlığı binasını, Haziran ayında ise Atina'da eski İçişleri Bakan Yardımcısı Panayotis Hinofotis'in oturduğu apartmanı hedef alan bombalı saldırıları üstlenmişti.