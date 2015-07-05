Yunanlar sandık başında

Yunanistan'da sonucu merakla beklenen referandum için

oy kullanma işlemleri sürüyor. Uluslararası

alacaklıların reform planlarının halk oyuna sunulduğu referandumun evetçiler ve hayırcılar arasında

başabaş geçmesi bekleniyor.

Referandumun sonucu ülkenin uluslararası alacaklılarla arasındaki ilişkilerin geleceği için belirleyici

önem taşıyor. Yaklaşık 10 milyon Yunan sandıkta ‘alacaklıların taleplerini kabul ediyor musunuz'

sorusuna yanıt verecek. AB Komisyonu, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF)

yardım paketinin süresi 30 Haziran'da dolmuş, Yunan hükümeti sürpriz bir şekilde referanduma

gitme kararı alarak seçmene ‘hayır' oyu kullanması çağrısı yapmıştı.

Sandıklar TSİ 18'de kapanacak. Temsili değer taşıyan ilk sonuçların sandıklar kapandıktan sonra iki ila

dört saat içinde gelmesi bekleniyor.

Grexit gerçekleşecek mi?

Referandumun sonucu ve Yunan hükümetinin alacağı tavır, ülkenin Euro Bölgesi'ndeki geleceği

açısından da belirleyici olacak.

Almanya Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble, cumartesi günü

Bild gazetesine verdiği demeçte

Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden ayrılması olasılığının göz ardı edilemeyeceğini belirterek, “Euro ile

mi, yoksa bir süreliğine Eurosuz mu? Bu sorunun yanıtını sadece Yunanlar kendileri verebilir”

demişti.

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier

iseTagesspiegel gazetesine verdiği demeçte

Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkmasının

AB'nin itibarını ve inanılırlığını zedeleyeceği uyarısında

bulunarak, Çin, ABD ve Hindistan'ın Avrupalıların bu krizle başa çıkıp çıkamayacağını yakından takip

ettiklerini belirtti. Steinmeier, “Biz bu tür bir gelişmenin üstesinden mali ve para politikaları

açısından gelebilsek de Yunanistan'ın Euro Bölgesi'nden çıkması AB dışındaki ülkeler açısından son

derece olumsuz bir sinyal olur” diye konuştu.

Alman Dışişleri Bakanı Yunan hükümetini de eleştirdi ve Atina'nın tavrını ‘deneyimsizlik, ideoloji

ve

radikal söylemin bir karışımı' olarak nitelendirdi.

