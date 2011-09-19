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Ekonomi

'Yunanlar iflas bayrağını çekip Euro'dan çıksın'

Kriz kahini ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Yunanistan'ın krizi aşmak için temerrüde düşmesi...

19 Eylül 2011 03:00

T24 - Kriz kahini ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Yunanistan'ın krizi aşmak için temerrüde düşmesi ve Euro'yu terk etmesi gerektiğini belirtti.



Kriz kahini olarak nitelendirilen ünlü ekonomist Nouriel Roubini, Yunanistan'ın krizi aşmak için temerrüde düşmesi ve Euro'yu terk etmesi gerektiğini belirtti.

ntvmsnbc'de yer alan habere göre Roubini, Yunanistan'ın para birliğinde kalmasının yıllar sürecek bir buhrana neden olacağını kaydetti. Borcun yeniden yapılandırılmasının da Yunanistan'ı kurtarmayacağını savunan Roubini, Euro'nun rekabet gücünü yok ederek büyümeyi engellediğine dikkat çekti.

Roubini, Yunanistan'ın drahmiye geri dönerek devalüasyona gitmesi gerektiğini ifade etti.

Yunanistan için AB ve IMF'den gelecek 8 milyar Euro'luk kredi dilimi büyük önem taşıyor.


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