'Yunanlar haftada 6 gün çalışsın'

Euro Bölgesi, Yunanistan'da haftalık çalışma süresinin 6 güne çıkarılması gerektiğini belirtiyor.



Yunanistan'ın kreditörleri, Yunan hükümetinden haftalık çalışma sayısını 6 güne çıkarmasını istiyor.

Guardian'ın haberine göre, bu detay Troyka'nın (Avrupa Birliği-Avrupa Merkez Bankası-Uluslararası Para Fonu) kreditörlere yolladığı bir mektupla ortaya çıktı.

Mektupta, Troyka'nın radikal bir işgücü reformu konusunda ısrar etmesi dikkat çekti.

Mektupta yer alan asgari ücret, mesai sınırlamaları, esnek çalışma saatleri gibi konular,, hükümetle işçi sendikaları arasındaki ilişkiyi daha da bozacak gibi görünüyor.