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Ekonomi

Yunanlar altına hücum ediyor

Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'da halk hesaplarını kapatıp parayı altına yatırmaya başladı.

22 Haziran 2011 03:00

T24 - Ekonomik krizle boğuşan Yunanistan'da halk hesaplarını kapatıp parayı altına yatırmaya başladı.

Yunan halkı, tarihinin en büyük ekonomik krizini yaşayan ülkenin iflasa sürüklenmesinden endişe duyuyor.

Başbakan Yorgo Papandreu'nun ülkeyi kurtarma vaadi onları rahatlatmaya yetmiyor.

Yunanların en büyük korkusuysa ülkenin borçlarını ödemeyez hale gelmesiyle bankaların iflas etmesi. Bu nedenle altın ülkenin en güvenilir yatırım aracı haline geldi. Yunan vatandaşları, artık tasarruf hesaplarını boşaltıp altın alıyor.

Yunanlar, büyükannelerinin İkinci Dünya Savaşı'nda yaptığı gibi altınlarını evde sakladıklarını anlatıyor. Birdenbire artan talep altın fiyatlarını da artırdı.

Yılın üç ayında aylık olarak bankalardan çekilen paranın tutarı 2 milyar Euro'yu buluyor. Yunanlar, geçen yıl hesaplarını Rum Kesimi'ndeki bankalara kaydırıyordu. Ancak Yunanistan'daki krizin Rum Kesimi'ni de etkilemesinden korkan halk, artık bu yöntemi de güvenli bulmuyor.

Rum Kesimi'ne para akışının da durduğu belirtiliyor.



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