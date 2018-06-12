Yunanistan'la anlaşmaya varıldı, Makedonya'nın ismi değişti

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Yunanistan’la yürütülen görüşmeler sonrasında Makedonya’nın resmi ismi Kuzey Makedonya Cumhuriyet, olarak değiştirildi. Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Atina ile Üsküp arasında ‘iyi bir anlaşma’ya varıldığını söylerken, Yunan tarafının tüm koşullarının karşılandığını kaydetti.

Ülkenin yeni resmi adı, Makedonya Başbakanı Zoran Zaev tarafından duyuruldu. AMNA haber ajansına konuşan Çipras ise, “Yunan tarafının öne sürdüğü bütün şartları karşılayan, iyi bir anlaşmaya vardık. Coğrafi olarak tüm kullanımları karşılayan bir isim üzerinde anlaştık” dedi.

Tartışmanın sebebi neydi?

Türkiye dahil 142 ülke, Makedonya'yı anayasal adı olan "Makedonya Cumhuriyeti" ismiyle tanırken, Yunanistan, kendi sınırları içinde "Makedonya" isimli bir bölge bulunduğu gerekçesiyle bu ülkenin isminin değiştirilmesini talep ediyor.

Makedonya, bağımsızlığını ilan ettiği 1991'den beri güney komşusu Yunanistan ile devam eden isim sorunu nedeniyle Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın uluslararası tanınırlığı, ülkenin BM Genel Kurulunda oy birliğiyle BM üyeliğine kabul edildiği 1993 yılının nisan ayında kesinlik kazanmış ancak güney komşusu Yunanistan'ın itirazıyla geçici referans olarak "Eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya" (FYROM) adıyla üyeliğe kabul edilmişti. Makedonya'nın, Avrupa ekseninde kalmasını isteyen başta Almanya olmak üzere Avrupa Birliği ülkeleri, sorunun çözüme kavuşmasını destekliyor.