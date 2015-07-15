Yunanistan'ın yükü beklenenden ağır



IMF (Uluslararası Para Fonu) tarafından hazırlanan Yunanistan raporuna göre, Euro Bölgesi Yunanistan için borç kolaylıklarının kapsamını genişletmek zorunda. Cumartesi günü Euro Bölgesi hükümetlerine de sunulan raporda, “Yunanistan'ın borçları ancak Avrupa'nın şimdiye kadar öngördüğünden çok daha kapsamlı borç kolaylıkları ile ödenebilir duruma gelebilir" ifadeleri yer alıyor.

Yunanistan'ın borçlarının halihazırda Gayri Safi Yurtiçi Hasılası'nın (GSYİH) yüzde 175'i dolayında olduğu belirtilen raporda, gelecek yıllarda bu oranın yüzde 200'e yaklaşacağı ve Yunanistan'ın borç yükünün “kesinlikle taşınamaz” durumda olduğu belirtildi.

Üç önemli öneri

IMF bu nedenle üç seçenek üzerinde duruyor: Ülkenin Avrupalı ortaklarına borç ödemesi yapmayacağı sürenin 10 yıldan 30 yıla çıkarılması, Yunanistan'a yıllık transfer ödemeleri yapılması veya borçların silinmesi. IMF bu üç seçenek arasında karar verme yetkisinin Yunanistan ile Euro ortaklarında olduğunu belirtiyor.

Ayrıca IMF Yunan ekonomisinin gelecek üç yıl kötüye gitmesi durumunda ülkenin finansman ihtiyacının Euro Bölgesi'nin öngördüğünden çok daha fazla olabileceği uyarısında bulunuyor.

Euro Bölgesi liderleri ile Yunan hükümeti arasında pazar günü varılan anlaşma, üçüncü bir yardım paketine yeşil ışık yaksa da Yunanistan'a borç kolaylığı sağlanması konusunda imadan öteye geçmiyor. Euro Bölgesi ülkeleri, Yunanistan'ın finansman ihtiyacının gelecek üç yılda 86 milyar euro dolayında seyredeceği görüşünde. Bir AB yetkilisi de, üçüncü pakete IMF'nin de katılacağını, mali kaynağın bir bölümünün Yunanistan tarafından karşılanacağını ve finansman ihtiyacının 40-50 milyar euroluk bölümünün Euro Bölgesi tarafından üstlenilmesi gerektiğini belirtti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, anlaşmadan sonra yaptığı basın toplantısında, Yunanistan için borçların silinmesinin kesinlikle gündemde olmadığını belirtmişti.