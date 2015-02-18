Yunanistan’da, SYRIZA lideri Aleksis Çipras başkanlığındaki koalisyon hükümetinin adayı Prokopis Pavlopulos, iki adayın katıldığı seçimin dördüncü turunda 300 sandalyeli parlamentonun oylamaya katılan 295 üyesinin 233’ünün “Evet” oyunu alarak Yunanistan’ın 16. Cumhurbaşkanı oldu.

Nehir (POTAMİ) partisi tarafından aday gösterilen diğer aday Nikos Alevizatos’un ise 30 oy aldığı seçimde, 32 milletvekili çekimser oy kullandı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Yunanistan'da, önceki koalisyon hükümeti tarafından desteklenen cumhurbaşkanı adayı Stavros Dimas, ilk turu 17 Aralık’ta yapılan seçimin ilk üç turunda yeterli oyu alamayarak seçilememesi üzerine erken seçime gidilmişti. Pavlopulos, görevi 28 Şubat’ta ikinci 5 yıllık dönemini tamamlayacak olan Cumhurbaşkanı Karolas Papulyas’tan devralacak. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde bugüne kadar en yüksek oyu alan (279) alan Papulyas, görevi 2005’te Cumhurbaşkanı Kostis Stefanopulos’tan devralmıştı.

Mora Yarımadası'nın Kalamata kentinde 10 Temmuz 1950 yılında doğan Yunanistan'ın yeni Cumhurbaşkanı Pavlopulos, Atina Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdikten sonra Fransa'da yüksek lisans ve doktora yaptı. Yeni Demokrasi Partisinden 2000 yılında milletvekili seçilen Pavlopulos, 2005-2009 yılları arasında içişleri bakanı olarak görev yapmıştı.